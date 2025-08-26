En el palacio también se encontraron piezas de gran calidad de la cultura moche. Foto: Jazmin Ceras/LR/Andina

En el palacio también se encontraron piezas de gran calidad de la cultura moche. Foto: Jazmin Ceras/LR/Andina

Nuevo hallazgo en el norte de Perú. Un palacio prehispánico fue encontrado en el complejo arqueológico Licapa II, ubicado en el valle de Chicama, en la región de La Libertad. La edificación se trataría de una residencia de personajes de élite, según los arqueólogos. Los exámenes preliminares con radiocarbono 14 determinaron que la construcción tiene un aproximado de 1.400 años.

"Podemos hablar de un pequeño palacio de una élite local, que controlaba la economía y la política de la zona", reveló Henry Tantaleán, codirector del Programa Arqueológico Chicama, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a Andina.

PUEDES VER: Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Palacio de la Cultura Moche tuvo influencia del Imperio Wari

Tantaleán explicó que, debido a su datación, la muestra arquitectónica pertenece al Periodo Moche Tardío, según los conceptos y divisiones en Arqueología. "Esta etapa histórica del Licapa está muy vinculada a las influencias e interacciones multirregionales de lo que se conoce como el Horizonte Medio, en el cual el Imperio Wari fue uno de los principales actores", destacó.

Complejo arqueológico Licapa II. Foto: Andina

En el lugar, los expertos hallaron restos de cerámica, típicos de la cultura moche, "de gran calidad, muy decoradas con iconografía especial", aseguró el especialista. Estas piezas representaban escenas de peleas de guerreros. "No solo se utilizaban en los entierros, sino también en la vida diaria de la élite", agregó.

La Libertad: los trabajos en el complejo arqueológico Licapa II

Henry Tantaleán relató que los primeros trabajos en el sitio arqueológico se realizaron a mediados del año pasado y se develaron los primeros indicios de "una residencia de élite". "Este año hemos podido conformar lo que habíamos hipotetizado", afirmó en referencia a las características halladas de la edificación, además del modo en que está construida y los colores distintivos respecto a otros inmuebles de la locación.

Arqueólogos descubren palacio de élite en La Libertad. Foto: Andina

"Estamos hablando de la posible residencia del curaca o de la gente que dirigía este sitio. (...) Es evidencia de que había una élite que controlaba política y económicamente a las comunidades", acotó. También, recalcó la presencia de áreas cercanas para artesanos alfareros y metalúrgicos, y el control de redes comerciales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.