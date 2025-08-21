Ambos negaron las acusaciones inicialmente, pero reconocieron su culpa luego de que los efectivos les mostraron las evidencias. | Foto: composición LR/PNP

Ambos sujetos pertenecerían a la banda "Los Malditos de Alto Trujillo”, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras la denuncia de un empresario que era víctima de dos extorsionadores que le exigían S/5.000 para no atentar contra su vida, efectivos de la División de Investigación de Criminalidad Organizada (Divinbiru), en coordinación con la Depincri Virú lograron la captura de los implicados.

Estos dos criminales fueron identificados como Elfer Romain Bacilio Rodríguez (38), y su hijo, un adolescente de 16 años cuyas iniciales son A. J. B. B. Ambos están implicados en un esquema de extorsión que se inició el 14 de agosto. En esa fecha, la víctima presentó una denuncia ante la policía, informando que había recibido amenazas a través de WhatsApp, en las que se le exigía un pago a cambio de garantizar su seguridad y la de su familia.

Al momento de la intervención de los agentes PNP, tanto Bacilio como su hijo negaron estar tras las extorsiones contra el empresario trujillano; sin embargo, ambos criminales confesaron su participación luego de que los agentes les mostraron las imágenes y audios intimidantes donde ambos aparecen.

Trascendió que la captura de ambos delincuentes se dio gracias a la suplantación de identidad de la víctima: un agente fingió ser el empresario y aceptó pagar los S/5.000 para evitar los atentados. Sin embargo, cuando padre e hijo aparecieron para cobrar el monto, los colegas del policía los sorprendieron, logrando reducirlos para llevarlos a la comisaría de la zona.

