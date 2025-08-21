HOYSuscripcion LR Focus

Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Sociedad

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

La captura se realizó tras la denuncia del empresario, quien denunció recibir amenazas por WhatsApp. Agentes PNP se hicieron pasar por él para negociar y así atrapar a los extorsionadores en La Libertad.

Ambos negaron las acusaciones inicialmente, pero reconocieron su culpa luego de que los efectivos les mostraron las evidencias.
Ambos negaron las acusaciones inicialmente, pero reconocieron su culpa luego de que los efectivos les mostraron las evidencias.

Ambos sujetos pertenecerían a la banda "Los Malditos de Alto Trujillo”, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras la denuncia de un empresario que era víctima de dos extorsionadores que le exigían S/5.000 para no atentar contra su vida, efectivos de la División de Investigación de Criminalidad Organizada (Divinbiru), en coordinación con la Depincri Virú lograron la captura de los implicados.

Estos dos criminales fueron identificados como Elfer Romain Bacilio Rodríguez (38), y su hijo, un adolescente de 16 años cuyas iniciales son A. J. B. B. Ambos están implicados en un esquema de extorsión que se inició el 14 de agosto. En esa fecha, la víctima presentó una denuncia ante la policía, informando que había recibido amenazas a través de WhatsApp, en las que se le exigía un pago a cambio de garantizar su seguridad y la de su familia.

La Libertad: intervienen a dos adolescentes de 13 y 15 años por arrojar explosivos en negocios

lr.pe

Extorsión en Trujillo: padre e hijo negaron participación en amenazas contra empresario

Al momento de la intervención de los agentes PNP, tanto Bacilio como su hijo negaron estar tras las extorsiones contra el empresario trujillano; sin embargo, ambos criminales confesaron su participación luego de que los agentes les mostraron las imágenes y audios intimidantes donde ambos aparecen.

Trascendió que la captura de ambos delincuentes se dio gracias a la suplantación de identidad de la víctima: un agente fingió ser el empresario y aceptó pagar los S/5.000 para evitar los atentados. Sin embargo, cuando padre e hijo aparecieron para cobrar el monto, los colegas del policía los sorprendieron, logrando reducirlos para llevarlos a la comisaría de la zona.

La Libertad: desarticulan cuatro bandas extorsivas con menores en sus filas

lr.pe

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

