Sociedad

Comandante General de la PNP critica fallas en el sistema procesal penal tras liberación de detenidos en caso de explosión en Trujillo

Mediante conferencia de prensa la autoridad responsabilizó a Fiscalía de liberación de cuatro detenidos por este caso.


Atentado afectó a 145 inmuebles entre viviendas y negocios.
Atentado afectó a 145 inmuebles entre viviendas y negocios. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, cuestionó duramente la labor de los operadores de justicia luego de que cuatro personas detenidas en flagrancia por la explosión el pasado jueves 14 en la Av. Perú que afectó a 145 inmuebles entre viviendas y negocios, fueran liberadas.

La autoridad críticó que fueran liberadas pese a las evidencias obtenidas en las investigaciones. “Cuando no hay comunicación en los operadores de justicia los grandes beneficiados son los criminales”, advirtió Zanabria, señalando que el trabajo policial se ve debilitado cuando el Ministerio Público adopta decisiones unilaterales que terminan por desvirtuar los esfuerzos de la institución.

El jefe policial precisó que se habían recabado pruebas materiales, entre ellas videos del vehículo utilizado para transportar el artefacto explosivo, así como declaraciones iniciales que vinculaban a los intervenidos con el ataque. “Nosotros generamos la evidencia material de los hechos, Alguien no puede decir "me obligaron a llevar un artefacto explosivo" y luego negar que vio la detonación o que las personas bajaron con el paquete”, enfatizó.

Asimismo, Zanabria cuestionó el diseño del actual sistema procesal penal, al que calificó como deficiente. “No solo la PNP, sino el ministro del Interior y otras autoridades han evidenciado que hay un diseño muy malo de este sistema procesal penal. Ejemplo de ello es Trujillo, el segundo distrito judicial donde se implementó este modelo y que ahora es la ciudad con mayor actividad delictiva y violencia sostenida, especialmente por las extorsiones y el crimen organizado en Pataz”, sostuvo.

Por último, el alto mando policial recalcó que la PNP continuará con sus labores de inteligencia y patrullaje para enfrentar lo que denominó “terrorismo urbano”, pero pidió que se abra un debate nacional sobre la efectividad del sistema vigente. “El sistema procesal penal debe ser materia de un análisis de todos los actores: el Ejecutivo, el Legislativo, los operadores de justicia y la propia población. Si no es efectivo, debe ser reestructurado para garantizar mayor efectividad”, finalizó.

