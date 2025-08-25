César Acuna se define como el mejor gobernador de La Libertad mientras aumentan denuncias por secuestro en región

Mientras César Acuña se autoproclama como "el mejor gobernador de los últimos tiempos" de La Libertad, la región enfrenta un fuerte aumento en las denuncias por secuestro, con 179 casos reportados por el Ministerio Público. Además, es una de las zonas más afectadas por la extorsión.

Ante esta situación, especialistas sostienen que Acuña es un personaje de poca credibilidad y que su gestión es un "fracaso" por no garantizar la seguridad en la región. Además, advirtieron que la ciudad, muy golpeada por la delincuencia, cuenta con menos policías que el promedio nacional.

Aumento de denuncias por secuestro en La Libertad

Hasta el 31 de julio, el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional (Sidpol) registró 78 casos de secuestro en La Libertad. Según el analista de datos, Juan Carbajal, este año la región ha documentado la mayor cantidad de denuncias por este delito en los últimos 8 años, en el mismo periodo.

Por su parte, el Ministerio Público ha reportado 179 casos hasta junio de 2025, casi el doble en comparación con los datos de Sidpol.

"En ambas entidades, las cifras son abismales en comparación con años anteriores. El Ministerio Público siempre ha contado con información oficial y valiosa sobre extorsiones, homicidios y secuestros", señaló.

Cuadro;

"Es un fracaso"

De acuerdo con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, César Acuña es un "fracaso" como político debido a su falta de capacidad para garantizar la seguridad en la región. Asimismo, mencionó que es un personaje con poca credibilidad en su mensaje.

"Es un personaje de poca legitimidad. En mi juicio, no hay que tomar en cuenta lo que diga. No estamos evaluando su capacidad para formar alianzas políticas, sino su capacidad para proporcionar seguridad a su región", sostuvo.

Sobre el aumento de denuncias por secuestro, señaló que La Libertad es una de las regiones con mayor ineficiencia en la gestión policial, ya que tiene poco personal y, a la vez, cuenta con agentes que están en investigación.

Además, mencionó que hay desproporción en la distribución de recursos, pese a que Trujillo es una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia.

"El Porvenir apenas llega a un tercio de moto por cada diez mil habitantes y La Esperanza a un cuarto de moto por cada diez mil habitantes. Lo mismo ocurre con las camionetas", afirmó.

Explicó que, por un lado, hay dificultades en los recursos humanos, ya que Trujillo, apenas cuenta con 240 efectivos por 6.000 habitantes. Mencionó que a esto se suma una pobre inversión desde el gobierno regional en sistemas de seguridad, con niveles de ejecución muy bajos.

Indicó que tanto La Esperanza como El Porvenir, dos localidades de alto impacto en el inicio de la extorsión en el país, son también las áreas donde surgen los "pulpos" y "la jauría", grupos que controlan actividades ilícitas. Asimismo, mencionó que la minería ilegal en Catá se ha convertido en un símbolo de la economía ilícita del país, lo que también genera un alto nivel de violencia.

"Ellos se han convertido en las víctimas preferidas porque suelen no reportar sus extorsiones ni secuestros. Ojo, que el secuestro es una modalidad de extorsión".

Falta de medidas efectivas para combatir el secuestro

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, mencionó que en el último mensaje a la nación del 28 de julio, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que faltan setenta mil policías en la institución. Sin embargo, indicó que se implementará el "Plan Celador", es una estrategia que permite a la PNP adquirir los días de franco y vacaciones de sus agentes para aumentar el número de policías disponibles, que se pondría en ejecución en agosto en Lima y Callao.

No obstante, Pérez cuestionó esta medida, ya que señaló que con esta medida los efectivos no tendrán tiempo para atender las denuncias.

Aseguró que, sobre todo en los casos de secuestro, hay una falta de tecnología avanzada, como los sistemas georreferenciales, y una carencia de vehículos adecuados para la labor policial.

"En Trujillo, el presidente regional entregó a la Policía Nacional unas camionetas en calidad de uso, pero cuando se entregaron, se descubrió que tenían una cantidad impresionante de desperfectos. Imagina. Recientemente, también se reportó que se donó alrededor de 200 motocicletas, pero estas no se movilizan porque no tienen placas", añadió.

Sobre César Acuña, Pérez destacó que, como presidente regional, está a cargo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y preside dicho comité, aunque lo niegue.

Criticó que, según lo que había escuchado, Acuña solicitó al ministro del Interior que se declarara un estado de sitio en Trujillo, algo que, según él, no le corresponde. "El estado de sitio se declara cuando hay una amenaza externa, no por situaciones internas de inseguridad. No sabe lo básico".

"¿Cómo puede catalogarse como el mejor presidente regional si en su gestión se presenta la mayor cantidad de denuncias, como el aumento de secuestros, que hace tres o cuatro años casi habían desaparecido y ahora se han incrementado?", concluyó.