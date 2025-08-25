HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen
EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Sociedad

César Acuna se define como el mejor gobernador de La Libertad mientras aumentan denuncias por secuestro en región

El Ministerio Público registró hasta julio alrededor de 179 denuncias por secuestro en La Libertad y es una de las regiones más afectadas por la extorsión. Especialistas sostienen que Acuña es un personaje de poca credibilidad y que su gestión es un "fracaso".

Se registra una denuncia de secuestro cada tres días en La Libertad. Foto: La Libertad
Se registra una denuncia de secuestro cada tres días en La Libertad. Foto: La Libertad

Mientras César Acuña se autoproclama como "el mejor gobernador de los últimos tiempos" de La Libertad, la región enfrenta un fuerte aumento en las denuncias por secuestro, con 179 casos reportados por el Ministerio Público. Además, es una de las zonas más afectadas por la extorsión.

Ante esta situación, especialistas sostienen que Acuña es un personaje de poca credibilidad y que su gestión es un "fracaso" por no garantizar la seguridad en la región. Además, advirtieron que la ciudad, muy golpeada por la delincuencia, cuenta con menos policías que el promedio nacional.

PUEDES VER: Sicario grabó asesinato del chofer del 505 frente a pasajeros en Santa Anita: "El que no copera, se lleva plomo"

lr.pe

Aumento de denuncias por secuestro en La Libertad

Hasta el 31 de julio, el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional (Sidpol) registró 78 casos de secuestro en La Libertad. Según el analista de datos, Juan Carbajal, este año la región ha documentado la mayor cantidad de denuncias por este delito en los últimos 8 años, en el mismo periodo.

Por su parte, el Ministerio Público ha reportado 179 casos hasta junio de 2025, casi el doble en comparación con los datos de Sidpol.

"En ambas entidades, las cifras son abismales en comparación con años anteriores. El Ministerio Público siempre ha contado con información oficial y valiosa sobre extorsiones, homicidios y secuestros", señaló.

Cuadro;

Cuadro;

"Es un fracaso"

De acuerdo con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, César Acuña es un "fracaso" como político debido a su falta de capacidad para garantizar la seguridad en la región. Asimismo, mencionó que es un personaje con poca credibilidad en su mensaje.

"Es un personaje de poca legitimidad. En mi juicio, no hay que tomar en cuenta lo que diga. No estamos evaluando su capacidad para formar alianzas políticas, sino su capacidad para proporcionar seguridad a su región", sostuvo.

Sobre el aumento de denuncias por secuestro, señaló que La Libertad es una de las regiones con mayor ineficiencia en la gestión policial, ya que tiene poco personal y, a la vez, cuenta con agentes que están en investigación.

Además, mencionó que hay desproporción en la distribución de recursos, pese a que Trujillo es una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia.

"El Porvenir apenas llega a un tercio de moto por cada diez mil habitantes y La Esperanza a un cuarto de moto por cada diez mil habitantes. Lo mismo ocurre con las camionetas", afirmó.

Explicó que, por un lado, hay dificultades en los recursos humanos, ya que Trujillo, apenas cuenta con 240 efectivos por 6.000 habitantes. Mencionó que a esto se suma una pobre inversión desde el gobierno regional en sistemas de seguridad, con niveles de ejecución muy bajos.

Indicó que tanto La Esperanza como El Porvenir, dos localidades de alto impacto en el inicio de la extorsión en el país, son también las áreas donde surgen los "pulpos" y "la jauría", grupos que controlan actividades ilícitas. Asimismo, mencionó que la minería ilegal en Catá se ha convertido en un símbolo de la economía ilícita del país, lo que también genera un alto nivel de violencia.

"Ellos se han convertido en las víctimas preferidas porque suelen no reportar sus extorsiones ni secuestros. Ojo, que el secuestro es una modalidad de extorsión".

PUEDES VER: Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

lr.pe

Falta de medidas efectivas para combatir el secuestro

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, mencionó que en el último mensaje a la nación del 28 de julio, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que faltan setenta mil policías en la institución. Sin embargo, indicó que se implementará el "Plan Celador", es una estrategia que permite a la PNP adquirir los días de franco y vacaciones de sus agentes para aumentar el número de policías disponibles, que se pondría en ejecución en agosto en Lima y Callao.

No obstante, Pérez cuestionó esta medida, ya que señaló que con esta medida los efectivos no tendrán tiempo para atender las denuncias.

Aseguró que, sobre todo en los casos de secuestro, hay una falta de tecnología avanzada, como los sistemas georreferenciales, y una carencia de vehículos adecuados para la labor policial.

"En Trujillo, el presidente regional entregó a la Policía Nacional unas camionetas en calidad de uso, pero cuando se entregaron, se descubrió que tenían una cantidad impresionante de desperfectos. Imagina. Recientemente, también se reportó que se donó alrededor de 200 motocicletas, pero estas no se movilizan porque no tienen placas", añadió.

Sobre César Acuña, Pérez destacó que, como presidente regional, está a cargo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y preside dicho comité, aunque lo niegue.

Criticó que, según lo que había escuchado, Acuña solicitó al ministro del Interior que se declarara un estado de sitio en Trujillo, algo que, según él, no le corresponde. "El estado de sitio se declara cuando hay una amenaza externa, no por situaciones internas de inseguridad. No sabe lo básico".

"¿Cómo puede catalogarse como el mejor presidente regional si en su gestión se presenta la mayor cantidad de denuncias, como el aumento de secuestros, que hace tres o cuatro años casi habían desaparecido y ahora se han incrementado?", concluyó.

Notas relacionadas
César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

LEER MÁS
Magaly Medina criticó lujoso quinceañero de nieta de Cesar Acuña que habría costado más de S/1.5 millones: "Opacado por muertes en Trujillo"

Magaly Medina criticó lujoso quinceañero de nieta de Cesar Acuña que habría costado más de S/1.5 millones: "Opacado por muertes en Trujillo"

LEER MÁS
APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

LEER MÁS
Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

LEER MÁS
Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Sociedad

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota