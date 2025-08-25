HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Menor iba a recoger comida y termina con bala en la cadera tras enfrentamiento entre barristas en Cercado de Lima

El menor de 13 años, herido por barristas tras el clásico Universitario vs. Alianza Lima, fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza, donde su madre reclama falta de cirujanos pediátricos para operarlo.

Un menor de 13 años resultó herido con una bala alojada en la cadera durante enfrentamientos entre presuntos barristas tras el clásico peruano de fútbol entre Universitario y Alianza Lima. El hecho ocurrió el último domingo 24 de agosto, por la tarde, en Cercado de Lima, cuando el menor compraba su almuerzo cerca de su vivienda, en la zona conocida como “El Planeta”.

El niño fue atendido de inmediato y trasladado al hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentra estable. Sin embargo, su madre solicitó que sea trasladado a otro centro médico para ser operado. Lamentablemente, los disturbios en la zona también dejaron a otro menor de 15 años herido, quien recibió un disparo en el cuello.

Menor herido por enfrentamientos de barristas es trasladado de emergencia al hospital

La madre del menor de 13 años narró que su hijo fue a recoger comida al local donde siempre pide, cuando se desataron los enfrentamientos entre barristas. Intentó refugiarse dentro del local, pero una bala lo alcanzó. Los vecinos de la zona y la madre del otro menor herido ayudaron a trasladarlos al hospital Arzobispo Loayza.

El pequeño permanece con una bala alojada en la cadera. A pesar de haber presentado fiebre tras el accidente, su estado es estable. Según la madre, el menor aún no ha sido operado porque los hospitales pediátricos no cuentan con camas disponibles ni cirujano especializado.

"Ahorita nos están brindando el apoyo llamando a hospitales para que puedan trasladar a mi niño sí o sí y pueda ser atendido. (...) Ahorita no hay cirujano pediátrico, por eso no lo han atendido. Lo van a trasladar a otro hospital para que puedan tomar el tomógrafo", señaló.

Otro menor herido por bala durante clásico peruano en Cercado de Lima

El otro menor, de 15 años, resultó con una bala alojada en el cuello tras los enfrentamientos ocurridos durante el clásico peruano de fútbol. Su madre, Elizabeth Hinostroza, señaló que el hospital Arzobispo Loayza, donde su hijo estaba siendo atendido, no cuenta con los implementos necesarios para atender la emergencia. Por ello, ha solicitado que el menor sea trasladado urgentemente a otro establecimiento de salud.

De acuerdo con la madre, el adolescente presenta fuerte dolor abdominal y necesita una ecografía, pero el único tomógrafo del centro médico se encuentra malogrado, dificultando la atención de los heridos.

Los disturbios no se limitaron al Cercado de Lima; también se reportaron incidentes en Ate, donde transeúntes y personal de seguridad resultaron heridos. Según los vecinos, los agresores se armaron con piedras, bombas molotov y armas de fuego, dejando un saldo de cuatro personas heridas por bala y al menos 20 casquillos de proyectiles en el suelo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
