Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de Villa El Salvador, mientras que la Policía Nacional del Perú investiga lo sucedido. | Foto: composición LR/ATV

Dos jóvenes, presuntamente hinchas de Alianza Lima, fueron baleados en Villa El Salvador, al parecer, debido a una disputa entre barristas. Cámaras de seguridad captaron el ataque, el cual se produjo frente a un mural alusivo al equipo de fútbol antes mencionado.

Residentes del área identificaron a los agresores como individuos desconocidos en el barrio, quienes dispararon a quemarropa y se dieron a la fuga, dejando a las víctimas con lesiones en el cuerpo. A su vez, los vecinos confirmaron ante ATV que los atacantes llegaron armados con el propósito de iniciar el altercado y atacar a los jóvenes que se encontraban conversando.

Pelea entre supuestos barristas en VES: vecinos denuncian que enfrentamientos son constantes

En declaración al medio previamente referido, vecinos indicaron que las peleas entre presuntos barristas se genera entre jóvenes de otras zonas, los cuales se reúnen en grupos y pelean entre sí. En ese sentido, una de las entrevistadas señaló que uno de esos enfrentamientos cobró la vida de Edson García, un residente del lugar, quien "falleció hace casi dos años".

Por otro lado, trascendió que los presuntos hinchas de Alianza Lima que fueron heridos por dos sujetos armados fueron trasladados de emergencia al hospital del distrito para que sean atendidos. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra realizando las diligencias respectivas del caso.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

