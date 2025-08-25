El asaltante fue capturado en Cercado de Lima, en los exteriores del centro comercial Centro Cívico. Foto: Composición LR/Cuarto Poder

El asaltante fue capturado en Cercado de Lima, en los exteriores del centro comercial Centro Cívico. Foto: Composición LR/Cuarto Poder

Un ciudadano extranjero, identificado como Anderson Méndez Collantes, había sido condenado por robar un iPhone a un turista mexicano en el 2023, pero ahora es captado delinquiendo en diversos distritos de Lima, haciéndose pasar por un repartidor delivery.

De acuerdo a las cámaras de seguridad de Cercado de Lima, San Isidro y Jesús María, el sujeto usaba una moto y portaba una mochila de delivery para acercarse a sus víctimas y arrebatarles el celular.

Había sido condenado por hurto, pero siguió delinquiendo bajo la misma modalidad

Un informe de Cuarto Poder reveló que el ciudadano extranjero Anderson Méndez tenía una sentencia vigente desde el 2023. Pese a que la justicia peruana lo encontró culpable, la pena fue suspendida y siguió en libertad. Ahora, el delincuente fue captado subiendo a las veredas a bordo de su motocicleta para robar celulares que luego vendería a terceros.

En los registros de las cámaras de seguridad se evidencia cómo sigue a sus víctimas, quienes están distraídas, para luego arrancharles el dispositivo móvil. El sujeto, vestido de delivery, pasa desapercibido por los transeúntes de los mencionados distritos.

Celulares robadas terminaban siendo revendidos en Las Malvinas

Luego de la última detención, el asaltante admitió ante la Policía Nacional del Perú que vendía los celulares robados en Las Malvinas a un precio entre los S/400 y S/500 cada dispositivo móvil. Además, las cámaras de seguridad evidenciaron que el sujeto se dirigía a estos lugares luego de cometer cada asalto.

De igual forma, el criminal sostuvo que al día robaba desde uno a dos celulares. "Este es el brevete falsificado de este sujeto que va a ser sometido a pericia, pero ya por pericia, sabemos el nombre. Esta es una licencia falsificada (...) comercializan de manera diaria más de 3 a 4 robos, si no también a mano armada", sostuvo el gral de la Policía Nacional, Juan Carlos Montufar.

Cómplice también fue detenido por la Policía Nacional

Tras el operativo, también fue detenido Andrés Josmar Suárez, presunto cómplice de Méndez. Las cámaras de seguridad también lo captaron intentando robar bajo la misma modalidad. Por ello, las autoridades consideran que se trata de una organización delictiva que sigue operando pese a haber sido capturados previamente.

