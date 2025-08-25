HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Fue condenado por hurto agravado en 2023, pero ahora es captado robando celulares vestido de delivery en Lima

Pese a ser condenado por hurto en 2023, el sujeto continuó delinquiendo en diversos distritos de Lima. Se trasladaba a bordo de una motocicleta delivery para pasar desapercibido.

El asaltante fue capturado en Cercado de Lima, en los exteriores del centro comercial Centro Cívico. Foto: Composición LR/Cuarto Poder
El asaltante fue capturado en Cercado de Lima, en los exteriores del centro comercial Centro Cívico. Foto: Composición LR/Cuarto Poder

Un ciudadano extranjero, identificado como Anderson Méndez Collantes, había sido condenado por robar un iPhone a un turista mexicano en el 2023, pero ahora es captado delinquiendo en diversos distritos de Lima, haciéndose pasar por un repartidor delivery.

De acuerdo a las cámaras de seguridad de Cercado de Lima, San Isidro y Jesús María, el sujeto usaba una moto y portaba una mochila de delivery para acercarse a sus víctimas y arrebatarles el celular.

PUEDES VER: Al menos 8 detenidos tras brutal pelea entre barristas en Surquillo: se enfrentraron con armas momentos antes del duelo Universitario vs Alianza

lr.pe

Había sido condenado por hurto, pero siguió delinquiendo bajo la misma modalidad

Un informe de Cuarto Poder reveló que el ciudadano extranjero Anderson Méndez tenía una sentencia vigente desde el 2023. Pese a que la justicia peruana lo encontró culpable, la pena fue suspendida y siguió en libertad. Ahora, el delincuente fue captado subiendo a las veredas a bordo de su motocicleta para robar celulares que luego vendería a terceros.

En los registros de las cámaras de seguridad se evidencia cómo sigue a sus víctimas, quienes están distraídas, para luego arrancharles el dispositivo móvil. El sujeto, vestido de delivery, pasa desapercibido por los transeúntes de los mencionados distritos.

PUEDES VER: Barristas lanzan bombarda en estación de Villa María del Triunfo del Metro de Lima y hieren a trabajador previo al duelo Alianza Lima vs. Universitario

lr.pe

Celulares robadas terminaban siendo revendidos en Las Malvinas

Luego de la última detención, el asaltante admitió ante la Policía Nacional del Perú que vendía los celulares robados en Las Malvinas a un precio entre los S/400 y S/500 cada dispositivo móvil. Además, las cámaras de seguridad evidenciaron que el sujeto se dirigía a estos lugares luego de cometer cada asalto.

De igual forma, el criminal sostuvo que al día robaba desde uno a dos celulares. "Este es el brevete falsificado de este sujeto que va a ser sometido a pericia, pero ya por pericia, sabemos el nombre. Esta es una licencia falsificada (...) comercializan de manera diaria más de 3 a 4 robos, si no también a mano armada", sostuvo el gral de la Policía Nacional, Juan Carlos Montufar.

PUEDES VER: Balean bus con pasajeros en Chorrillos y hieren a uno: usuarios se escondieron bajo los asientos en medio del pánico

lr.pe

Cómplice también fue detenido por la Policía Nacional

Tras el operativo, también fue detenido Andrés Josmar Suárez, presunto cómplice de Méndez. Las cámaras de seguridad también lo captaron intentando robar bajo la misma modalidad. Por ello, las autoridades consideran que se trata de una organización delictiva que sigue operando pese a haber sido capturados previamente.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

LEER MÁS
Delincuentes encañonan a niño durante asalto a vivienda en Puno: cámaras captaron el aterrador momento

Delincuentes encañonan a niño durante asalto a vivienda en Puno: cámaras captaron el aterrador momento

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota