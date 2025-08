Ocurrió en el sector Nazareno, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. El violento enfrentamiento entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima cobró la vida de un adolescente de 16 años, quien fue apedreado y golpeado por sujetos debido a que este llevaba consigo una banderola del equipo rival, según la declaración de testigos ante América TV.

Asimismo, vecinos indicaron que pese a que gritaron y pidieron a los supuestos barristas que detengan la agresión, estos continuaron e incluso grabaron su ataque. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar con las diligencias respectivas del caso e investigar el asesinato del adolescente.

San Juan de Miraflores: peleas entre presuntos barristas es frecuente en la zona, según vecinos de Pamplona Alta

En declaraciones al medio antes señalado una vecina del sector resaltó: "Hace poco también hubo un enfrentamiento por arriba, por la Nueva Rinconada. Han baleado a dos muchachos: uno de ellos falleció y uno de ellos vivió". Además, según la pobladora estas peleas suelen originarse durante los días cuando hay partidos de fútbol, generando temor en las familias.

En otro momento, la entrevistada señaló que el equipo de vigilancia en la zona es obsoleto. "Las cámaras están de adorno, no funcionan, no hay funcionamiento como el momento de ahora (en relación con el asesinato del adolescente) que no se puede precisar el ataque hacia ese menor". Finalmente, pidió la intervención estatal para frenar los enfrentamientos en la zona: "Pedimos al alcalde que ponga más seguridad por el sector Nazareno.

