Menor queda con bala alojada en el cuello tras altercado entre barristas de U y Alianza en la puerta de su casa en Cercado
La madre del menor aseguró que los enfrentamientos entre barristas son frecuentes y pidió el apoyo de las autoridades para el traslado de su hijo a otro centro médico en Cercado de Lima.
Elizabeth Hinostroza, es la madre de un menor de 15 años que terminó con una bala alojada en el cuello tras enfrentamientos entre barristas horas antes del clásico peruano entre los clubes de Universitario de Deportes y Alianza Lima. El hecho se registró en la puerta de la casa de la familia afectada, ubicada en Cercado de Lima.
De acuerdo al pedido de la madre de familia, el hospital Arzobispo Loayza, en donde su hijo viene siendo atendido, no cuenta con los implementos necesarios para atender la emergencia. Por ello, ha solicitado que el menor sea trasladado urgentemente a otro establecimiento de salud en donde pueda recibir la atención especializada.
Menor termina herido tras enfrentamiento de barristas en la puerta de su casa
De acuerdo a las declaraciones de la madre, el menor está con un fuerte dolor abdominal y necesita una ecografía. "Lo más importante que necesitamos es el tomógrafo, pero hasta ahora no se soluciona. Ayer mi hijo estaba con dolor. Quiero que lo trasladen donde haya un tomógrafo porque eso es lo que necesita para que haya cirugía", sostuvo la madre para La República.
En esa línea, la madre manifestó que el único tomógrafo que hay en el centro médico se encuentra malogrado. "Desde las 2 de la mañana no nos han dejado ingresar. Hasta ahora que he entrado recién para que le saquen la ecografía", acotó. Asimismo, comentó que el menor permanece dormido, pues al levantarse empieza a sentir dolor en el cuerpo producto de la herida que sufrió a manos de los barristas.
Bala habría rozado a la madre, pero impactó en el menor
Elizabeth Hinostroza sostuvo que el incidente ocurrió en la puerta de su vivienda cuando presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron a disparos. "La bala me roza a mí y le cae a él porque es mucho más alto que yo", sostuvo la madre de familia.
Por último, indicó que los enfrentamientos entre barristas son frecuentes en su barrio. "Fue antes del clásico. Siempre pasa, pero nunca a esta magnitud", agregó. "Pido a los ministros que me ayuden a trasladar a mi hijo, no esperen que se complique y mi hijo se muera porque la bala la tiene en el cuello", puntualizó.
