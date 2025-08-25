HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

4 heridos de bala deja violento ataque en Ate tras fin del partido entre la 'U' y Alianza Lima: vecinos exigen presencia de la PNP

En Ate Vitarte, el enfrentamiento se dio entre vándalos, quienes utilizaron armas de fuego, bombas molotov y piedras. Varias viviendas sufrieron destrozos.

Ataque al pasaje Puruchaca, en Ate. Foto: Composición LR
La disputa del clásico del fútbol peruano terminó en violencia. La noche del pasado 24 de agosto fue protagonizada por un fuerte enfrentamiento entre vándalos en el pasaje Puruchaca, ubicado en el distrito de Ate Vitarte. El ataque ocurrió alrededor de las 20.00 horas, al término del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

De acuerdo con los vecinos, los sujetos se armaron de piedras, bombas molotov y armas de fuego para atacar la zona. Producto de ello, quedaron cuatro personas heridas de bala y un mínimo de 20 casquillos de proyectiles en el suelo.

Enfrentamiento en Ate: viviendas y vehículos sufrieron daños

En el pasaje Puruchaca, varias de las fachadas de las viviendas quedaron destruidas. Además, los daños materiales también involucraron vehículos, como motocicletas, las cuales fueron incendiadas por los hampones.

Enfrentamiento entre vándalos en Ate Vitarte. Foto: Difusión

Al respecto, los vecinos señalaron que no es la primera vez que sufren este tipo de ataque al término de un partido de fútbol. "Han roto lunas cada vez que juega la 'U'. Toda la vida nos hacen eso. El balón de gas todito lo habían tumbado", declaró una vecina a América Noticias.

"Vinieron preparados, porque estaban quemados motos, con cuchillos. Daba miedo, porque querían romper las rejas", indicó otra ciudadana.

Vecinos del pasaje Puruchaca de Ate exigen seguridad

Ante los destrozos e inseguridad vivida, los habitantes exigieron apoyo de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo. "Cada vez que juegan, sí. Debe haber un resguardo policial aquí, del Serenazgo. No es justo que toda la vida estemos sufriendo acá", expresó una tercera fémina.

"Los niños se asustan, los adultos mayores también. A mí me han roto mi cañería de agua por querer sacar el cemento para tirar. La moto de mi esposo, que estaba ahí guardada, la han sacado", agregó.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

