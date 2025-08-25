Diego Flores Bulnes, un universitario de 18 años, fue asesinado en Villa El Salvador tras ser brutalmente golpeado por un grupo de hombres luego de un altercado de tránsito ocurrido la tarde del último sábado 23 de agosto. Hasta el momento, solo uno de los presuntos responsables ha sido detenido, mientras la familia exige justicia.

Según relataron sus familiares, alrededor de la 1 p.m. Diego, quien cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad, se encontraba junto a su hermano David, conductor del vehículo en el que ambos viajaban. Minutos antes habían terminado de realizar una decoración para una fiesta de su negocio familiar. Al llegar a la intersección de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y El Sol, sostuvieron una discusión con los ocupantes de un auto gris. Estos los persiguieron hasta la avenida Revolución, donde finalmente interceptaron y agredieron a los hermanos, provocando la muerte del joven estudiante.

Joven universitario fue golpeado por cinco extranjeros tras altercado de tránsito en VES

“Antes de llegar a la avenida Revolución, adelante de ellos venía un auto gris. Entonces se le adelanta y el carro gris gira a la izquierda y luego bruscamente a la derecha para ingresar a un carwash. Mi sobrino frena y le increpa: ‘Pon las direccionales’”, relató uno de los familiares.

La discusión escaló rápidamente. El chofer del auto bajó a increparlos y, de inmediato, otros sujetos salieron del carwash. En total, cinco hombres, de nacionalidad extranjera, golpearon brutalmente a Diego, mientras su hermano intentaba defenderlo.

Tras el ataque, el joven de 18 años fue llevado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su muerte por un aneurisma cerebral provocado por los golpes.

“Fue un aneurisma cerebral porque le rompieron las arterias y se desangró por dentro, eso le causó la muerte. (…) Es algo que no puedo explicar. ¿Por qué mi hijo?”, expresó entre lágrimas su padre.

Capturan a uno de los agresores de joven universitario

La Policía informó que el mismo día del crimen logró detener a uno de los presuntos agresores. El sujeto permanece en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, mientras continúan las diligencias.

El detenido fue identificado como David Pacheco, quien, además de participar en la golpiza que acabó con la vida del estudiante, sería integrante de la banda criminal “Los Chamos del Diablo”. Durante su captura se le incautaron tres armas de fuego, más de 50 cartuchos, marihuana, tusi y sobres presuntamente vinculados a extorsiones.

Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y pide que el detenido reciba una condena ejemplar. “Él no merecía morir así”, expresó el padre visiblemente afectado, quien también espera que las imágenes de las cámaras de seguridad ayuden a esclarecer el caso.