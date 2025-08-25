HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Diego Flores, estudiante de Contabilidad de 18 años, fue asesinado en Villa El Salvador tras un altercado de tránsito en la avenida Revolución. Solo uno de los presuntos agresores fue detenido.

Joven universitario de 18 años asesinado en Villa El Salvador tras altercado de tránsito
Joven universitario de 18 años asesinado en Villa El Salvador tras altercado de tránsito | Composición LR | Captura Latina

Diego Flores Bulnes, un universitario de 18 años, fue asesinado en Villa El Salvador tras ser brutalmente golpeado por un grupo de hombres luego de un altercado de tránsito ocurrido la tarde del último sábado 23 de agosto. Hasta el momento, solo uno de los presuntos responsables ha sido detenido, mientras la familia exige justicia.

Según relataron sus familiares, alrededor de la 1 p.m. Diego, quien cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad, se encontraba junto a su hermano David, conductor del vehículo en el que ambos viajaban. Minutos antes habían terminado de realizar una decoración para una fiesta de su negocio familiar. Al llegar a la intersección de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y El Sol, sostuvieron una discusión con los ocupantes de un auto gris. Estos los persiguieron hasta la avenida Revolución, donde finalmente interceptaron y agredieron a los hermanos, provocando la muerte del joven estudiante.

PUEDES VER: Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

lr.pe

Joven universitario fue golpeado por cinco extranjeros tras altercado de tránsito en VES

“Antes de llegar a la avenida Revolución, adelante de ellos venía un auto gris. Entonces se le adelanta y el carro gris gira a la izquierda y luego bruscamente a la derecha para ingresar a un carwash. Mi sobrino frena y le increpa: ‘Pon las direccionales’”, relató uno de los familiares.

La discusión escaló rápidamente. El chofer del auto bajó a increparlos y, de inmediato, otros sujetos salieron del carwash. En total, cinco hombres, de nacionalidad extranjera, golpearon brutalmente a Diego, mientras su hermano intentaba defenderlo.

Tras el ataque, el joven de 18 años fue llevado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su muerte por un aneurisma cerebral provocado por los golpes.

“Fue un aneurisma cerebral porque le rompieron las arterias y se desangró por dentro, eso le causó la muerte. (…) Es algo que no puedo explicar. ¿Por qué mi hijo?”, expresó entre lágrimas su padre.

PUEDES VER: Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

lr.pe

Capturan a uno de los agresores de joven universitario

La Policía informó que el mismo día del crimen logró detener a uno de los presuntos agresores. El sujeto permanece en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, mientras continúan las diligencias.

El detenido fue identificado como David Pacheco, quien, además de participar en la golpiza que acabó con la vida del estudiante, sería integrante de la banda criminal “Los Chamos del Diablo”. Durante su captura se le incautaron tres armas de fuego, más de 50 cartuchos, marihuana, tusi y sobres presuntamente vinculados a extorsiones.

Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y pide que el detenido reciba una condena ejemplar. “Él no merecía morir así”, expresó el padre visiblemente afectado, quien también espera que las imágenes de las cámaras de seguridad ayuden a esclarecer el caso.

Notas relacionadas
Mototaxista es acribillado frente a una discoteca en Villa El Salvador: testigos señalan a extranjeros como autores del crimen

Mototaxista es acribillado frente a una discoteca en Villa El Salvador: testigos señalan a extranjeros como autores del crimen

LEER MÁS
Bus impacta contra vivienda en Villa El Salvador tras triple choque: no tenía SOAT y registraba múltiples papeletas

Bus impacta contra vivienda en Villa El Salvador tras triple choque: no tenía SOAT y registraba múltiples papeletas

LEER MÁS
Extorsionadores cumplen amenazas e incendian negocio en VES: dueño era hostigado por medio año

Extorsionadores cumplen amenazas e incendian negocio en VES: dueño era hostigado por medio año

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

LEER MÁS
Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota