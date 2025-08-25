HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Leones del Barrio Chino ahora tienen vitrinas tras robo de colmillos y esfera de su escultura

Los leones de Fu, obsequio de China en 2017, están protegidos por vitrinas en el Barrio Chino de Lima para evitar vandalismo tras sufrir múltiples daños en su estructura.

Leones de Fu protegidos bajo vitrinas tras actos de vandalismo
Leones de Fu protegidos bajo vitrinas tras actos de vandalismo | Composición LR | Captura Canal N

Los emblemáticos leones chinos ubicados en la entrada de la calle Capón, en el Barrio Chino del Cercado de Lima, ahora permanecen protegidos bajo una vitrina, luego de haber sufrido daños en sus estructuras en las últimas semanas. Con esta medida ya no podrán ser tocados, a fin de evitar nuevos actos de vandalismo contra estas esculturas icónicas.

Los leones de Fu, uno macho y otro hembra, fueron un obsequio de la República Popular China en 2017 y cumplen un rol simbólico importante dentro de su cultura. Sin embargo, debido a los constantes ataques que han padecido en los últimos años —incluido el robo de sus colmillos y de la esfera que forma parte de su diseño hace apenas unas semanas— se optó por resguardarlos en vitrinas para asegurar su preservación.

PUEDES VER: Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

lr.pe

Barrio Chino de Lima: colocan vitrinas para proteger a los Leones de Fu

Tras los constantes ataques sufridos por las esculturas, se reemplazaron las piezas rotas con granito original, aplicando técnicas profesionales y acabados que respetan su valor cultural e histórico. Con el fin de evitar que estos hechos se repitan, se decidió cubrir a los leones con estructuras de vidrio.

A inicios de agosto, una de las esculturas del arco de la calle Capón amaneció vandalizada. Delincuentes destruyeron parte del león hembra para retirar la esfera de su boca y los colmillos que formaban parte de su diseño. En noviembre de 2024 también se registró un incidente similar en el que dañaron otra de las figuras.

Ante esta situación, y tras los trabajos de restauración, se optó por proteger a los leones bajo vitrinas, garantizando así su preservación y evitando futuros actos de vandalismo. Sin embargo, la medida también trae inconvenientes: los turistas ya no podrán tocarlos y el vidrio podría generar reflejos indeseados en las fotografías.

PUEDES VER: Lanzan cartucho de dinamita en casa de periodista en Huaral, pero perrita apaga la mecha a mordiscos

lr.pe

Cabe recordar que en noviembre del año pasado la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) también tomó la decisión de resguardar las esculturas en bóvedas de vidrio.

El simbolismo de los leones Fu que custodian el Barrio Chino

Los leones Fu, ubicados al pie del Arco Chino en la calle Capón, llegaron en 2017 como un obsequio del gobierno de China con motivo de los 168 años de la inmigración china al Perú.

El león macho sostiene una esfera bajo su pata, símbolo de la supremacía y el dominio material. La leona, en cambio, resguarda a una cría, representando la protección del hogar y la familia.

Tradicionalmente, estas esculturas se colocaban en la entrada de templos, palacios o edificios oficiales, siendo elementos característicos de la arquitectura china, destinados a proteger y custodiar espacios de gran importancia.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

