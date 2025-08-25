En Huaral, cámaras de seguridad captaron a un sujeto encendiendo y lanzando un artefacto explosivo en el interior de la vivienda del periodista Carlos Alberto Mesías Zárate, ubicada en la calle Angamos. El hecho fue alertado por la mascota del agraviado, una perrita llamada Manchis, que apagó la mecha encendida a mordiscos.

"Cuando hemos salido de la vivienda, que tiene como un pequeño pasadizo, nos damos con la sorpresa de encontrar este artefacto explosivo ahí en el suelo. (...) Inmediatamente, llamo a la policía, al coronel Wellington Gómez y me dicen que no toque nada", se pronunció Mesías ante Buenos días Perú.

Huaral: cámaras captan a sujeto lanzando dinamita contra vivienda de periodista

Tras detectar el cartucho de dinamita en el suelo de su hogar, Carlos Mesías y sus familiares revisaron las imágenes de las cámaras, y vieron cómo el hombre llega a bordo de una mototaxi. "Había un sujeto que se acercó, había bajado de una mototaxi. Lo dejan en una esquina, llega hasta mi vivienda caminando, prende la mecha, lo avienta por la parte superior de la puerta, que tiene una ventana protegida que ha sido rota hace poco. Mete la mano, lanza la dinamita y todavía se asoma para ver si sigue prendido", explicó.

Bajo este contexto, Mesías destacó el respaldo del personal PNP, especialmente el de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), pese a las limitaciones que tienen por parte del Gobierno Regional. "Ha sido un cartucho de dinamita, fábrica Famesa, el cual fue recogido hasta que llegó el personal de la UDEX y ha hecho el peritaje correspondiente", acotó.

Carlos Mesías asegura que atentado sería contra su labor periodística

De acuerdo con las declaraciones del periodista, el acto sería una respuesta por parte de criminales que vienen azotando la provincia. "Quien habla hace mucho trabajo de investigación, siempre sigue de cerca hechos ilícitos, hechos criminales en nuestra ciudad. Y creo que esto ha sido parte de una reacción por parte de la delincuencia", precisó.

"Estamos llevando casos que ya se están investigando en la Fiscalía especializada contra el crimen organizado en la provincia de Huaura", dijo. En ese sentido, indicó que el atentado sería de carácter extorsivo, sino contra su labor periodística: "Lo tomamos como tal por la modalidad. No hemos recibido hasta el día de hoy ningún mensaje de extorsión. Eso ya está descartado por la Policía. Esto ha sido un atentado contra mi vida por la carga potente que tiene el explosivo, según nos ha manifestado la UDEX".

