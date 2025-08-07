HOY

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Las esculturas fueron colocadas en 2017 en el Centro de Lima, representan protección y equilibrio en la tradición china.

Los leones de la calle Capon simbolizan protección del lugar que resguardan.
Los leones de la calle Capon simbolizan protección del lugar que resguardan. | Foto: Composición LR

En el ingreso a la calle Capón, en el Cercado de Lima, se encuentran dos figuras de piedra que llaman la atención de quienes transitan por la zona. Se trata de los Leones Fu, esculturas tradicionales chinas que, desde 2017, custodian el acceso al Barrio Chino. Estos símbolos fueron un obsequio del Gobierno de China como parte de las actividades por los 168 años de la inmigración china al Perú.

Las esculturas se encuentran al pie del Arco Chino, una estructura inaugurada en 1971 por la comunidad taiwanesa en el país. Desde su instalación, los leones se han integrado al paisaje urbano del centro histórico y ahora forman parte de la identidad visual de una zona con fuerte presencia cultural oriental. Su presencia resulta familiar para vecinas, vecinos, comerciantes y visitantes.

PUEDES VER: Perú es elegido entre los 10 mejores destinos del mundo, según diario del Reino Unido

lr.pe

Leones Fu: figuras que protegen el ingreso a la calle Capón

Los Leones Fu son figuras utilizadas en la arquitectura tradicional china para proteger espacios importantes. Siempre aparecen en pareja: el macho sostiene una esfera bajo una de sus patas y la hembra acompaña a una cría. En ambos casos, se les asocia con la protección del lugar que resguardan. En la calle Capón, fueron instalados como custodios simbólicos de una zona representativa para la comunidad china en Lima.

Estas figuras presentan un diseño inspirado en la iconografía clásica, que conserva detalles como los colmillos y la expresión severa. Con el paso de los años, se han convertido en un punto de encuentro, una parada obligada para turistas y un elemento recurrente en las postales del centro de la ciudad. También son parte de la tradición oral de quienes trabajan en la zona.

PUEDES VER: Ni Vichayito, ni Zorritos: esta playa peruana figura entre las 100 mejores del mundo

lr.pe

Restauración de la escultura de la leona

El fin de semana anterior, la figura de la leona resultó dañada tras un acto de vandalismo en la calle Capon. Le fueron retirados la esfera de la boca y los colmillos. Frente a este hecho, un grupo de empresarias y empresarios del Barrio Chino financió su restauración, que se llevó a cabo el miércoles 6 de agosto. La pieza fue reparada con materiales similares y recuperó su forma original.

Como parte de las medidas adoptadas tras este hecho, se reforzó la vigilancia en la zona. La intervención permitió que el monumento recupere su aspecto original y que las personas que circulan por el lugar lo encuentren en buen estado.

