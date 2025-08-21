HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Congreso se opone al aborto terapéutico, pese a que 470 menores fueron forzadas a ser madres en 2025

En medio de esta alarmante cifra, la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, que se opone al procedimiento legal desde 1924, volvió a ser elegida como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia.

Parlamentaria de Renovación Popular fue impulsora de una resolución en contra del aborto terapéutico. Foto: composición LR/Andina
Parlamentaria de Renovación Popular fue impulsora de una resolución en contra del aborto terapéutico. Foto: composición LR/Andina

En el Perú, ¿realmente nos importan las infancias? En tan solo tres días, 11 niñas menores se han visto forzadas a ser madres durante la tercera semana de agosto de este año. Según cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, del Ministerio de Salud (Minsa), en promedio se registran dos casos como estos por día.

La situación es alarmante. Durante el gobierno de Dina Boluarte, desde el 2023 hasta la fecha, 2,882 niñas fueron madres. Y solo durante estos meses del 2025, 470 infancias de hasta 15 años se han visto obligadas a dar a luz, pese a que el aborto terapéutico es legal en nuestro país desde 1924 y que existe una Guía Técnica vigente desde 2014, actualizada por el Minsa en 2017, que establece la posibilidad de aplicar este procedimiento hasta las 22 semanas de gestación.

Legislativo elige a congresista que se opone al aborto terapéutico

El problema no queda ahí. Este crítico panorama se agudiza tras la decisión del Parlamento de elegir, por segunda vez, con doce votos a favor y con el apoyo de bancadas como Podemos Perú Y Fuerza Popular, a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de la bancada Renovación Popular, como presidenta Comisión de Mujer y Familia para el periodo 2025-2026.

Como se recuerda, en junio el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), a través de la Resolución Directoral N.° 200-2025-DG-INMP/MINSA, modificó su guía de procedimiento para el aborto terapéutico. El cual reduce de quince a once los supuestos médicos, por lo que se podría aplicar la intervención del embarazo.

Esta nueva resolución, impulsada por la congresista evangélica y ultraconservadora, retira las causales que incluían las malformaciones congénitas del feto incompatibles con la vida, así como el daño a la salud mental en casos de embarazos producto de violación sexual en niñas y adolescentes.

Sin embargo, como recuerda Susana Chávez, obstetra, magíster en salud pública y directora de incidencia de Promsex, la actualización de la mencionada norma no invalida que los casos de violación se sigan considerando como causales para aplicar el aborto terapéutico, pues la Guía Técnica Nacional, aprobada por la Resolución Ministerial N.° 486-2014-MINSA, obliga al personal médico a implementarla para proteger la vida de las víctimas de este problema sistémico. 

Congresista de Renovación Popular promovió ilegalizar el aborto terapéutico en menores de edad. Foto: difusión

Congresista de Renovación Popular promovió ilegalizar el aborto terapéutico en menores de edad. Foto: difusión

Elección de Jáuregui causa preocupación: "El parlamento se ha convertido en su iglesia"

Aun así, la experta plantea la preocupación de que una persona como Jáuregui lidere dicha comisión del Legislativo. "Consta, una vez más, que el Congreso de la República le interesa muy poco o nada todo lo que ha significado los pocos avances que el país ha tenido en materia de igualdad de género (...) La señora quiere canalizar su activismo desde sus principios religiosos.", aclaró Chávez en diálogo con este medio.

Por su parte, Tania Pariona, expresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el periodo 2018-2019 y secretaria ejecutiva de la CNDDHH, comenta que la reciente elección de Aguayo "representa un retroceso de los derechos por la igualdad de género en nuestro país". "El parlamento se ha convertido en su iglesia, en donde creen que pueden pregonar usando la palabra de Dios (...) Es realmente terrible en un país como el nuestro, en donde se violan a las niñas. Las leyes tienen que proyectarse para avanzar, no para retroceder", sentenció.

Actualmente, la mesa directiva de la Comisión se encuentra conformada por fujimoristas Rosangella Barbarán Reyes, Jeny López Morales y Magally Santisteban Suclupe, Lady Camones Soriano (APP), Cheryl Trigozo Reategui, de Renovación Popular, Ana Zegarra Saboya, de Somos Perú; y antes por Flor Pablo Medina (No Agrupado).

La República consultó con algunos congresistas de esta mesa por la cuestionada elección de la pastora evangelista, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Loreto, Ucayali y Lima: cifras que se retiren cada año

Durante el 2024, 1,077 niñas menores de 14 años fueron forzadas a continuar a ser madres y, producto de ello, se volvieron una cifra más de la alta tasa de embarazo infantil que azota al país. Las regiones con mayor índice fueron Loreto, con 152 casos. Lima, que registró 137 casos y Ucayali con 100 casos.

Este año, la cifra no parece mostrar una reducción significativa, pues estos mismos departamentos siguen repitiendo la estadística. Loreto, con 58, Lima, con 51 y Ucayali, con 65. A nivel nacional, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido a 86,125 casos de personas víctimas de violencia. De esas cifras, 26,177; es decir, el 30%, corresponden a menores de edad de entre 11 y 17 años. 15,959 de los casos totales fueron por violencia sexual.

En un evento liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el que se conmemoró los 10 años de la Ley N.º 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la líder del sector, Fanny Montellanos enfatizó sobre la necesidad de establecer estrategias de prevención que incluyan "no solo a las mujeres en su diversidad, sino también a personas en situación de vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad".

No obstante, al ser consultada por los detalles de las modificaciones respaldadas por Aguayo, la ministra argumentó que el tema del aborto terapéutico se trataría un tema "netamente de salud". Consultamos al MIMP sobre las acciones que viene realizando el sector, desde su área de prensa respondieron que es el Minsa es el responsable, con su Plan Multisectorial, para la prevención del embarazo adolescente. "Ellos son rectores, no el MIMP", indicaron.

"No pueden decir que no son responsables. Yo supongo que hay un desconocimiento o una decisión política de no asumir la rectoría. El ministerio no puede perder sus competencias. Y las políticas que tienen que ver con las mujeres, niñas, niños y adolescentes son de su competencia", aclaró la exministra de la MIMP Diana Miloslavich Túpac.

¿Y los compromisos internacionales?

En agosto de este año, en México, durante el desarrollo de la Decimosexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la que el Perú forma parte, asumieron sobre la promoción de acciones concretas para prevenir el embarazo en adolescentes y poner fin a las prácticas nocivas del matrimonio infantil, precoz y forzado, así como de las uniones tempranas.

En ese sentido, Miloslavich lamenta que la ministra no haya podido estar presente en el encuentro, pero exhorta a cumplir con los compromisos. "Yo creo que más bien lo que corresponde es pedirles que dejen de lado esa ideología conservadora y que estén abiertos a todos los compromisos y recomendaciones que el Estado peruano ha asumido en el marco de la CEPAL, ONU Mujeres y Naciones Unidas. Todo esto va en la línea de garantizar los derechos de nuestras infancias", enfatiza.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

