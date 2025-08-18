El pasado 16 de agosto, alrededor de las 11:30 am, la vía denominada Fernando Belaude Terry, pero conocida como Pasamayito, ha vuelto a ser el escenario de un trágico accidente de tránsito que se suma a los más de 20 registrados desde su inauguración en noviembre del 2022.

Un camión cargado con balones de gas fue el protagonista de una colisión, que dejó un saldo de tres fallecidos, el copiloto del vehículo y dos hermanos que iban a bordo de una moto lineal. Además de una persona herida, una menor de 17 años de la que aún se desconoce su diagnóstico. La víctima se encontraba en la fachada de la vivienda que fue impactada por el vehículo de carga pesada tras despistarse de la vía.

Información preliminar señala que el conductor de la furgoneta habría perdido el control por una falla en el sistema de frenos. En tanto, a través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que ha iniciado las investigaciones correspondientes contra el chofer del camión, quien se encuentra internado bajo custodia policial y con pronóstico reservado. Se le imputa el delito de homicidio culposo.

Municipalidad de Comas responsabiliza a MML

Este tramo, que prometía conectar los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en solo 30 minutos, es una vía metropolitana que, según denuncian vecinos de la séptima zona de Coquille, lugar del incidente, no cuenta con señalización ni controles de velocidad que permitan prevenir tragedias como la recientemente acontecida.

De acuerdo con Gerardo Martín Araujo Valencia, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Comas, el mantenimiento de la autopista estaría bajo responsabilidad de EMAPE de la Municipalidad de Lima (MML), quien concedió la buena pro para la construcción del proyecto a la empresa China Railway N.° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú, en el año 2021.

“Esta vía es de dominio y responsabilidad de EMAPE (...) Los deslizamientos son constantes y la pendiente pronunciada no presenta los suficientes reductores de velocidad para aguantar a los vehículos que bajan, se requiere un control en la parte alta que impida que vehículos de mucho tonelaje usen esta vía, ya que el peso hace casi imposible que los frenos cumplan su objetivo, recalentando y volviendo a cada vehículo un peligro inminente”, aclara Araujo para La República. Advierte que, hasta el cierre de esta edición, la MML no ha comunicado sobre algún trabajo de mantenimiento en la vía.

En tanto, para Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones, es necesario identificar las principales causas de los accidentes con el fin de focalizar los trabajos de mantenimiento. Estos, por ejemplo, deberían centrarse en mejorar el drenaje para evitar filtraciones de agua en el suelo, colocar pavimento rígido en los tramos más críticos y realizar el barrido constante de las piedras que caen de los taludes, ya que generan perforaciones que se agravan si no se atienden a tiempo.

“Se debe hacer buenos mantenimientos rutinarios de superficie, y es lo que menos hacen. Además, se tendría que incluir el repintado de la señalización e incluso colocar reductores de velocidad”, acota.

Contraloría encontró deficiencias a un año de su inauguración

Desde 2023, Emape estableció en 30 km/h el nuevo límite de velocidad en la vía Pasamayito con el fin de reducir la cantidad de accidentes en la zona. Pese a ello, los incidentes no han cesado. En junio de 2024, un accidente de tránsito ocurrió en la zona conocida como la 'curva del diablo', a la altura de la sexta zona de Collique, en dirección a la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas, cuando un vehículo de carga pesada que transportaba madera se estrelló contra un muro de contención, dejando heridos al conductor y a su copiloto.

A inicios de 2025, otro choque ocurrió en el sector Bolognesi del anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejando como saldo la muerte de dos personas, entre ellas una menor de 12 años. Vecinos de la zona denunciaron que la falta de señalización y de reductores de velocidad contribuye a esta problemática.

Hace dos años, la Contraloría, en su informe N° 23010-2023-CG/GRLIM-SCC, advirtió que tres muros de contención de la obra vial no habrían sido construidos siguiendo los diseños establecidos en sus respectivos expedientes técnicos. La entidad sentenció que la falta de justificación técnica respecto a las dimensiones de los muros no permitía acreditar que estos soporten las cargas que actúan sobre ellos.

En el mismo informe, también sentenció que los muros carecían de sistemas de drenaje para evacuar las aguas pluviales y la humedad del suelo. Por su parte, la constructora alegó que no se instalaron porque la población se opuso a la colocación de tuberías cerca de sus viviendas; sin embargo, la empresa cobró por esas partidas no ejecutadas.

Además, el Acta de Recepción no fue firmada por los representantes legales del contratista ni del consorcio supervisor, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado y los contratos lo exigían, lo que impide a Emape reclamar la garantía de 10 años posterior a la entrega de la obra que tuvo una inversión mayor a los 72 millones de soles.

Este medio consultó a Emape y a la MML sobre las medidas que adoptarían frente a los reiterados accidentes de tránsito ocurridos desde la inauguración. Hasta el momento, señalaron que no tendrían información para brindar respuesta a nuestra solicitud.

