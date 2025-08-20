HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
EN VIVO

TC responde en vivo tras blindaje a Dina Boluarte y Donald Trump vs. Nicolás Maduro | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Política

Congresista que promovió la ilegalización del aborto terapéutico en menores de edad es elegida presidenta de la Comisión de Mujer

Milagros Jáuregui, congresista de Renovación Popular, quien impulsó la derogación del aborto terapéutico para víctimas de violencia sexual, asume como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia para este último periodo legislativo.

Congresista de Renovación Popular promovió ilegalizar el aborto terapéutico en menores de edad. Foto: difusión
Congresista de Renovación Popular promovió ilegalizar el aborto terapéutico en menores de edad. Foto: difusión

Milagros Jáuregui, congresista de la bancada de Renovación Popular, fue elegida como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso para el último periodo legislativo 2025-2026. Su designación se da en medio de cuestionamientos debido a que en junio pasado impulsó iniciativas para derogar el aborto terapéutico para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta propuesta de Jáuregui, que fue celebrada por sectores conservadores, fue calificada como un retroceso en materia de derechos reproductivos por organizaciones de derechos humanos y especialistas en salud. Advirtieron que la medida expone a las menores de edad a embarazos forzados con graves consecuencias físicas y psicológicas.

Durante su discurso tras asumir el cargo, la legisladora señaló que durante su gestión se priorizará la atención a mujeres víctimas de violencia, así como a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, sus antecedentes parlamentarios generan desconfianza, al no haber coherencia entre sus promesas y las decisiones tomadas en el Congreso.

PUEDES VER: Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

lr.pe

María Jáuregui celebró propuesta contra actualización del protocolo de aborto terapéutico

En el pasado junio, Milagros Jáuregui celebró a través de su cuenta de X (antes Twitter) la aprobación de su iniciativa que derogó la actualización del protocolo de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), argumentando que “ninguna entidad pública puede estar por encima de la Constitución ni del derecho fundamental a la vida”, sin tener en cuenta las consecuencias en las menores de edad.

Dicha actualización del protocolo contemplaba que el embarazo por violación en niñas y adolescentes puede causar daño en la salud mental, considerándola como justificación médica válida para la interrupción de la gestación.

En el camino a que la iniciativa de Jáuregui sea aprobada, el INMP fue objeto de ataques políticos por parte del sector conservador del Congreso con el fin de suprimir la guía de aborto terapéutico. En marzo, el colectivo conservador, Padres Peruanos, presentaron una petición pública para anular el protocolo y parar los abortos legales realizados en la entidad.

Notas relacionadas
Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

LEER MÁS
Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

LEER MÁS
Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS
Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

LEER MÁS
Betssy Chávez acatará huelga de hambre seca y no permitirá que le brinden atención médica

Betssy Chávez acatará huelga de hambre seca y no permitirá que le brinden atención médica

LEER MÁS
Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

LEER MÁS
Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

LEER MÁS
Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota