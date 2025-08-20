Congresista que promovió la ilegalización del aborto terapéutico en menores de edad es elegida presidenta de la Comisión de Mujer

Milagros Jáuregui, congresista de la bancada de Renovación Popular, fue elegida como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso para el último periodo legislativo 2025-2026. Su designación se da en medio de cuestionamientos debido a que en junio pasado impulsó iniciativas para derogar el aborto terapéutico para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Esta propuesta de Jáuregui, que fue celebrada por sectores conservadores, fue calificada como un retroceso en materia de derechos reproductivos por organizaciones de derechos humanos y especialistas en salud. Advirtieron que la medida expone a las menores de edad a embarazos forzados con graves consecuencias físicas y psicológicas.

Durante su discurso tras asumir el cargo, la legisladora señaló que durante su gestión se priorizará la atención a mujeres víctimas de violencia, así como a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, sus antecedentes parlamentarios generan desconfianza, al no haber coherencia entre sus promesas y las decisiones tomadas en el Congreso.

María Jáuregui celebró propuesta contra actualización del protocolo de aborto terapéutico

En el pasado junio, Milagros Jáuregui celebró a través de su cuenta de X (antes Twitter) la aprobación de su iniciativa que derogó la actualización del protocolo de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), argumentando que “ninguna entidad pública puede estar por encima de la Constitución ni del derecho fundamental a la vida”, sin tener en cuenta las consecuencias en las menores de edad.

Dicha actualización del protocolo contemplaba que el embarazo por violación en niñas y adolescentes puede causar daño en la salud mental, considerándola como justificación médica válida para la interrupción de la gestación.

En el camino a que la iniciativa de Jáuregui sea aprobada, el INMP fue objeto de ataques políticos por parte del sector conservador del Congreso con el fin de suprimir la guía de aborto terapéutico. En marzo, el colectivo conservador, Padres Peruanos, presentaron una petición pública para anular el protocolo y parar los abortos legales realizados en la entidad.