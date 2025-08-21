HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Balean en el rostro a chofer de Santa Catalina en San Juan de Lurigancho: manejó herido hasta el hospital

El conductor fue baleado a incios de su jornada laboral y logró llegar al Hospital de SJL por su cuenta. Según familiares, necesita ser trasladado con urgencia debido a que la bala continúa alojada en su rostro.

Familiares esperan afuera del Hospital de San Juan de Lurigancho
Familiares esperan afuera del Hospital de San Juan de Lurigancho | Composición LR | Francisco Erazo URPI-LR/Facebool Lima Sur

Ataque a conductor en medio de protestas. En la madrugada de este jueves 21 de agosto, el conductor Alejandro Vargas, de la empresa de trasnportes Santa Catalina, que recorre la ruta de San Juan de Lurigancho, fue atacado a balazos en el rostro durante su jornada laboral. Según testigos, el incidente se dio a unas cuadras del centro médico en el que ahora se encuentra internado. El chofer logró llevar su unidad hasta la puerta de emergencias, donde personal del recinto salió a ayudarlo.

Ahora, familiares exigen su traslado a otro establecimiento de salud para que pueda ser operado. Asimismo, indican que el lugar en el que sucedieron los hechos está considerado como zona roja. Afirmaron que, si bien hace unos días se percibía el despliegue policial en el lugar, ahora "han bajado la guardia".

PUEDES VER: Paro de transporte 21 de agosto: El Rápido, Los Chinos y otras líneas sí brindarían servicio por temor a mayores represalias

lr.pe

Balean en el rostro a chofer en San Juan de Lurigancho

Según declaraciones del hermano de la víctima para Latina, la situacion actual de su familiar es estable, pero piden en celeridad en su traslado para que pueda ser operado, debido a que la bala continúa alojada en su rostro: "El se encuentra estable, tiene la bala alojada en la mandíbula. Esperamos que sea trasladado a otro centro médico para la cirugía".

Asimismo, relató cómo se dieron los hechos. "Subio un pasajero una quince cuadras atrás. Al momento de bajar, lo baleó. Una cuadra antes de llegar al hospital, se bajó. Mi hermano tuvo que llegar hasta el centro médico por su propia cuenta (...) fue uno de los primeros en salir a su turno. El ataque sucedió alrededor de las 4.30 a.m., en el paradero 12" , comentó.

Familiares no descartan posible extorsión y piden celeridad en su traslado

El también conductor indicó que este ataque sería producto de la criminalidad que vive Lima en estos momentos, ya que, según conoce, su hermano no habría recibido mensajes de amenza; sin embargo, no descartan una posible extorsión. "En estos tiempos no hemos recibido extorsiones, pero puedo decir que Bayovar, toda la parte de Canto Grande, es zona roja. Dos semanas atrás estaba lleno de policias y ahora han bajado la guardia", concluyó.

Es importante recordar que este jueves 21, diversos gremios de transporte de Lima y Callao se encuentran acatando un paro de 24 horas como protestas por las extorsiones, asesinatos y la criminalidad que atacan este y otros sectores.

Canal de ayuda 

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: buses circulan y tarifa de pasajes se mantiene en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: buses circulan y tarifa de pasajes se mantiene en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Hoy hay paro? Esto dicen los gremios de transportistas sobre la situación de este 21 de agosto en Lima y Callao

¿Hoy hay paro? Esto dicen los gremios de transportistas sobre la situación de este 21 de agosto en Lima y Callao

LEER MÁS
Arequipa: comerciantes del Avelino Cáceres cierran puestos por temor a extorsionadores

Arequipa: comerciantes del Avelino Cáceres cierran puestos por temor a extorsionadores

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: buses circulan y tarifa de pasajes se mantiene en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: buses circulan y tarifa de pasajes se mantiene en Lima y Callao

LEER MÁS
Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

LEER MÁS
¿Hay clases el 21 de agosto por paro de transportistas? Esto dijo el Ministerio de Educación sobre los colegios en Lima y Callao

¿Hay clases el 21 de agosto por paro de transportistas? Esto dijo el Ministerio de Educación sobre los colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
¿Qué pasó con 'Loco’ David' y ‘Cholo Payet', los barristas que asesinaron a Walter Oyarce en el partido entre Alianza Lima y Universitario?

¿Qué pasó con 'Loco’ David' y ‘Cholo Payet', los barristas que asesinaron a Walter Oyarce en el partido entre Alianza Lima y Universitario?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Sociedad

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota