Ataque a conductor en medio de protestas. En la madrugada de este jueves 21 de agosto, el conductor Alejandro Vargas, de la empresa de trasnportes Santa Catalina, que recorre la ruta de San Juan de Lurigancho, fue atacado a balazos en el rostro durante su jornada laboral. Según testigos, el incidente se dio a unas cuadras del centro médico en el que ahora se encuentra internado. El chofer logró llevar su unidad hasta la puerta de emergencias, donde personal del recinto salió a ayudarlo.

Ahora, familiares exigen su traslado a otro establecimiento de salud para que pueda ser operado. Asimismo, indican que el lugar en el que sucedieron los hechos está considerado como zona roja. Afirmaron que, si bien hace unos días se percibía el despliegue policial en el lugar, ahora "han bajado la guardia".

Balean en el rostro a chofer en San Juan de Lurigancho

Según declaraciones del hermano de la víctima para Latina, la situacion actual de su familiar es estable, pero piden en celeridad en su traslado para que pueda ser operado, debido a que la bala continúa alojada en su rostro: "El se encuentra estable, tiene la bala alojada en la mandíbula. Esperamos que sea trasladado a otro centro médico para la cirugía".

Asimismo, relató cómo se dieron los hechos. "Subio un pasajero una quince cuadras atrás. Al momento de bajar, lo baleó. Una cuadra antes de llegar al hospital, se bajó. Mi hermano tuvo que llegar hasta el centro médico por su propia cuenta (...) fue uno de los primeros en salir a su turno. El ataque sucedió alrededor de las 4.30 a.m., en el paradero 12" , comentó.

Familiares no descartan posible extorsión y piden celeridad en su traslado

El también conductor indicó que este ataque sería producto de la criminalidad que vive Lima en estos momentos, ya que, según conoce, su hermano no habría recibido mensajes de amenza; sin embargo, no descartan una posible extorsión. "En estos tiempos no hemos recibido extorsiones, pero puedo decir que Bayovar, toda la parte de Canto Grande, es zona roja. Dos semanas atrás estaba lleno de policias y ahora han bajado la guardia", concluyó.

Es importante recordar que este jueves 21, diversos gremios de transporte de Lima y Callao se encuentran acatando un paro de 24 horas como protestas por las extorsiones, asesinatos y la criminalidad que atacan este y otros sectores.

