Un nuevo paro de transportistas se realizará en Lima y Callao en búsqueda de continuar reclamando a las autoridades acciones de lucha contra la delincuencia y criminalidad. | Foto: composición LR | Gerson Cardoso Marco Cotrina Carlos Contreras LR

Este 21 de agosto, la Unidad Gremial del Transporte Urbano, integrada por varios sindicatos de transporte en Lima y Callao, convocó al paro de transportistas para este jueves 21 de agosto ante el incremento de la delincuencia y criminalidad del Perú. Esta medida de protesta se llevará a cabo en las principales calles del Centro de Lima. Los participantes se dirigirán hacia el Congreso de la República para reclamar por la inseguridad ciudadana.

Entre los gremios que acatarán el paro y movilización están: la Cámara de Transporte Urbano, el Consorcio Empresarial del Callao, la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, la Asociación Metropolitana de Transporte Urbano, entre otros. Dichos grupos exigirán a las autoridades luchar en contra de la extorsión y diferentes tipos de delitos que se reportan en el país.