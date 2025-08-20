Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas
El paro de transportistas se llevará a cabo en diferentes distritos de Lima y Callao; sin embargo, la protesta se concentrará en el Centro de Lima. Los participantes exigen mayor seguridad.
Este 21 de agosto, la Unidad Gremial del Transporte Urbano, integrada por varios sindicatos de transporte en Lima y Callao, convocó al paro de transportistas para este jueves 21 de agosto ante el incremento de la delincuencia y criminalidad del Perú. Esta medida de protesta se llevará a cabo en las principales calles del Centro de Lima. Los participantes se dirigirán hacia el Congreso de la República para reclamar por la inseguridad ciudadana.
Entre los gremios que acatarán el paro y movilización están: la Cámara de Transporte Urbano, el Consorcio Empresarial del Callao, la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, la Asociación Metropolitana de Transporte Urbano, entre otros. Dichos grupos exigirán a las autoridades luchar en contra de la extorsión y diferentes tipos de delitos que se reportan en el país.
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO
¿Qué exigen los gremios de transporte al Gobierno y autoridades?
- Acción conjunta de todas las autoridades implicadas en seguridad ciudadana, con “liderazgo efectivo de la presidenta de la República y el Ministerio de Economía” para combatir el crimen organizado.
- Mayor dotación de efectivos policiales, fortalecimiento de las áreas de inteligencia y operativas, así como mejor logística y tecnología.
- Incorporación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y que cuenten con previa preparación.
- Coordinación real entre Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior y Policía Nacional, ya que “la labor aislada (…) no es suficiente para combatir a las organizaciones y bandas criminales”.
Puntos de concentración por paro de transportistas del 21 de agosto
El paro de transportistas del 21 de agosto iniciará a partir de las 7.00 a. m. Los ciudadanos se movilizarán por diferentes partes de Lima Metropolitana y el Callao, entre ellos está Puente Piedra y San Juan de Miraflores, Carretera Central y la avenida Javier Prado. Asimismo, se reunirán en la Plaza Dos de Mayo.
Paro de transportistas 21 de agosto: Horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores
De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), sus servicios de transporte público operarán con normalidad. Los horarios serán los siguientes:
- Metropolitano: Operará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Buses alimentadores: Funcionarán de 5:00 a.m. hasta la media noche.
- Corredores complementarios: Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Línea 1 del Metro de Lima: Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Línea 2 del Metro de Lima: Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Servicio de AeroDirecto: Funcionará normalmente las 24 horas
Minedu: ¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas?
El Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido ningún comunicado acerca de la suspensión de clases por el paro de transportistas en Lima y Callao. Sin embargo, se estima que las actividades académicas se realizarán de manera virtual como en las manifestaciones previas. Esta información aún no ha sido confirmada por la cartera de Educación.
Alianza Nacional de Transportistas no participará del paro del 21 de agosto
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportista, indicó que su gremio no participará del paro de transportistas del 21 de agosto.
"El 11 no hubo nada. Es algo que no sé qué nombre ponerle. El país está en una situación crítica y no podemos estar con esos pronunciamientos irresponsables (...) Los señores son los que están al lado del Gobierno, que dicen que son los formales. Ellos siguen respaldando, dando tregua al Gobierno", declaró a La República.
Los gremios que participarán en el paro de transportistas de este 21 de agosto
- Cámara de Transporte Urbano
- Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
- Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC
- Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
- Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
- Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
- Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
- Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
- Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao
- Confederación Nacional de Mototaxis del Perú