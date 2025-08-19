Josué Gabriel Bolívar Orihuela, Matías Ramírez Carranza y Alexi Quispe Bustamante, fueron presentados y felicitados en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) al haber ingresado en el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, luego del Examen de Admisión 2025-II.

En compañía de sus familiares y con la presencia del rector de la UNI, se hizo la presentación correspondiente. Cada uno con diferentes historias y sacrificios, pero con el mismo propósito, lograron su objetivo tras alcanzar la ansiada vacante en la UNI.

La historia de superación de Josué Bolívar, el primer puesto de la UNI

Josué Gabriel Bolívar Orihuela ingresó en el primer lugar a la carrera de Ingeniería de Sistemas. En conversación con La República, él contó que sacrificó muchas cosas y que pese a no haber tenido un colegio con buen nivel, no se rindió para lograr su objetivo. Pidió a sus padres cambiarse de escuela y al mismo tiempo estar en la academia de preparación.

Primer puesto de la UNI presentado en conferencia. Foto: Sebastián Blanco

"Mi gusto por el estudio comenzó en la pandemia. Sentí que me había aburrido de los videojuegos y sentía que podía hacer otra cosa aparte de jugar. En ese momento descubrí los videos de historia en YouTube y con el tiempo fui buscando material sobre eso. De un momento a otro me enteré del sistema universitario y toda esa competencia me apasionó", comenta Josué.

Durante su etapa escolar encontró el gusto por las matemáticas, en un colegio particular de su distrito en San Juan de Lurigancho; sin embargo, agradece y destaca la preparación que tuvo en su academia, pues señaló que tuvo apoyo en la asesoría y que, además, le otorgaron una beca.

"En estos últimos 6 meses me preparé intensivamente. Me apoyaron con todo lo que necesitaba, con asesoría y con la beca… Es en tercero de secundaria cuando me doy cuenta de que me gustan las matemáticas y le pido a mis padres que me cambien de colegio, buscando una mejor educación", agregó Josué.

Las adversidades económicas no se interpusieron en sus ganas por mejorar

Su padre, quien en un principio, por las dificultades económicas le dijo que no podía matricularlo en un colegio particular, cuenta que su hijo prometió apoyarlos económicamente. Por ello, trabajaba los sábados y domingos temprano vendiendo pan en cerca a la zona donde vivía. "Mi hijo vendía pan para costearse sus pasajes del colegio y ahora ingresó a la UNI", sostuvo.

"Mi hijo empieza a crecer de abajo, estudiando en un colegio nacional. De pronto me dice, "papá, yo quiero matricularme a un colegio particular. Yo trabajo en construcción y algunos días hay y otros no, por eso le dije que no. Entonces mi hijo me dice, "papá, yo voy a apoyarles vendiendo pan los sábados y domingos. Caminaba de cerro en cerro en José Carlos Mariátegui y así juntaba para su pasaje", comentó su papá.

"Mi hijo en ningún lado se rinde. Cuando se propone algo llega a lograrlo. A veces hasta las 10 u 11 se quedaba estudiando, leyendo libros. Cuando le daba sueño, cogía una tina y ponía sus pies ahí mientras continuaba leyendo… Mis lágrimas a veces se me caen, porque luchó hasta lograrlo. Es el orgullo de mi familia", sentenció el papá de Josué.

