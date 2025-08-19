HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Perú recibe donaciones de Argentina, Brasil y EEUU para fortalecer la salud pública ¿Qué equipos recibió el ¿?

Estas donaciones a través de la cooperación internacional no solo incluyen equipos, sino insumos para el Minsa.


Esta donación internacional ayudará a los centros de salud del Perú.
Esta donación internacional ayudará a los centros de salud del Perú. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió donaciones internacionales a través de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional (OGCTI) para la atención sanitaria de la población, fortalecer las capacidades técnicas del sector y capacitar a los profesionales de la salud en todo el país.

El Minsa recibió equipos e insumos de los países de Argentina, Brasil y Estados Unidos para la salud pública y los centros de salud. El Minsa recibió donaciones valorizadas en US$ 74,977.98. Con esta colaboración, busca optimizar recursos, ampliar las capacidades del sistema sanitario y garantizar una atención de calidad a toda la ciudadanía.

PUEDES VER: Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida: "Aún mis cuatro hijos me necesitan”

lr.pe

¿Qué equipos e insumos recibió el Minsa?

Brasil entregó al Minsa 1.335 unidades de suero fisiológico al 0,9%, en presentaciones de 500 ml, valorizadas en US$3.301,98. Por su parte, la organización Project Orbis International Inc., de Estados Unidos, donó un moderno simulador quirúrgico Fidelis VR, valorizado en US$49.000,00, para el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos”.

Lotes de donación para los centros de salud. Foto: Minsa

Lotes de donación para los centros de salud. Foto: Minsa

Desde Argentina, la empresa BEQUEM S.A. aportó 14.400 unidades de suero fisiológico al 0,9%, de 1.000 ml cada una, valorizadas en US$18.750,00. La ONG Lead Exposure Elimination Project (LEEP) realizó una donación valorizada en US$3.926,00, consistente en un molino de bolas de alta energía para el análisis de plomo en pinturas.

Caja de productos para el uso de los hospitales. Foto: Minsa

Caja de productos para el uso de los hospitales. Foto: Minsa

PUEDES VER: ¿Tu hijo tiene insomnio o dificultades para aprender? Podría tratarse de un problema de tiroides indica el Minsa

lr.pe

¿Cuándo estarán a disposición de los médicos estos productos e insumos?

Los productos de Brasil ya se encuentran en los almacenes del ministerio, listos para su distribución a los establecimientos de salud a nivel nacional. La donación de EE. UU. se encuentra lista para capacitar a médicos residentes y especialistas en oftalmología.

En el caso de la entrega de Argentina, el lote se encuentra en proceso de desaduanaje para su posterior traslado a los almacenes del Minsa y distribución en los centros de salud del país, y la donación de LEEP será entregada a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) por el cumplimiento de la Ley n.° 31182 y el Decreto Supremo n.° 007-2025-SA.

