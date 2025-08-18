¿Tu hijo tiene insomnio o dificultades para aprender? Podría tratarse de un problema de tiroides indica el Minsa

El Minsa pone en alerta a los padres de familia sobre estos casos. | Foto: Minsa

El Minsa pone en alerta a los padres de familia sobre estos casos. | Foto: Minsa

Los padres de familia siempre están pendientes de la salud de sus hijos. Ante ello, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte sobre algunos síntomas que podrían indicar un trastorno de tiroides. El Minsa exhorta a los padres a estar atentos para que estos casos sean tratados a tiempo y no generen consecuencias irreversibles en la salud y el desarrollo de los menores.

El hipertiroidismo infantil no siempre se manifiesta de manera evidente, ya que los niños pueden mostrar mucha energía y realizar diversas actividades, pero esta condición esconde riesgos importantes. Por ello, se recomienda realizar chequeos periódicos cada tres meses en niños de entre 2 y 4 años, a fin de detectar cualquier problema de salud a tiempo.

El Minsa explica sobre los casos de tiroides

El Dr. Luis Rómulo Lu De Lama, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, explicó que el hipotiroidismo puede aparecer desde el nacimiento, meses después o incluso años más tarde.

La tiroides infantil se puede manifestar con un crecimiento muy lento, dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo motor y un comportamiento excesivamente pasivo. Además, pueden observarse cambios físicos como voz ronca, rostro hinchado, cabello seco y abdomen prominente.

Luis Rómulo agregó que, en el caso del hipotiroidismo congénito, el tamizaje neonatal es fundamental para detectarlo, ya que, si no se trata a tiempo, puede dejar secuelas mentales de por vida.

¿Cómo prevenir problemas de tiroides en niños?

Según indicó Luis Rómulo Lu De Lama, el hipotiroidismo requiere la administración diaria y de por vida de un medicamento que supla la función hormonal, mientras que el hipertiroidismo se controla con pastillas que reducen la producción excesiva de hormonas.

Un diagnóstico temprano y un tratamiento continuo, bajo supervisión médica, pueden evitar enfermedades tiroideas en los niños y permitir que crezcan sanos.