Sociedad

Perú entre los 10 países de América con brotes de sarampión

La OPS instó a los países a fortalecer urgentemente la inmunización y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo.

Padres deben llevar a sus hijos a vacunar contra el sarampión.
Padres deben llevar a sus hijos a vacunar contra el sarampión.

Ante el aumento de casos del sarampión la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de las Américas, entre ellos el Perú, a reforzar las actividades de vacunación, mejorar la vigilancia de enfermedades y agilizar las intervenciones de respuesta rápida.

Hasta el 8 de agosto de 2025, se confirmaron 10.139 casos de sarampión y 18 muertes relacionadas en diez países, lo que representa un incremento de 34 veces en comparación con el mismo período de 2024.

PUEDES VER: Alerta por sarampión en Puno: 4 casos sospechosos y solo 35 % de cobertura en vacunación

lr.pe

Los países con mayor número de casos son Canadá (4,548 casos), México (3,911 casos) y Estados Unidos (1,356 casos). Otros con casos confirmados incluyen Bolivia (229), Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica (1). Paraguay es el último país en reportar un brote este año. Las muertes se han registrado en México (14), Estados Unidos (3) y Canadá (1).

Hay baja cobertura de vacunación

Los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación: el 71% de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18% en individuos con estado de vacunación desconocido.

En 2024, la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral (MMR) en la región alcanzó el 89% (2 puntos porcentuales más que en 2023), mientras que la segunda dosis aumentó del 76% al 79%. Sin embargo, estos niveles siguen por debajo del 95% recomendado para prevenir brotes.

“El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo”, afirmó el doctor Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

En el caso del Perú se han reportado 4 casos sospechosos de sarampión en Puno. El Ministerio de Salud recalcó a los padres que deben vacunar a sus niños de diversas enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, poliomielitis, tétanos, difteria, fiebre amarilla, hepatitis, influenza, neumonía, entre otras.

