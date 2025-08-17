Minsa: jóvenes en Perú lideran consultas de salud mental a través de la línea 113

Los jóvenes de 18 a 29 años son los que más llaman a la línea 113 | Foto: Gob.pe

Los jóvenes de 18 a 29 años son los que más llaman a la línea 113 | Foto: Gob.pe

La línea 113 es un servicio gratuito del Ministerio de Salud (Minsa) que sirve para ayudar a las personas. El Minsa indica que los jóvenes de 18 a 29 años son los que más se comunican con esta línea, con la opción 5 de salud mental y prevención de adicciones, lo que demuestra un gran problema emocional en los adolescentes peruanos.

La línea del Minsa ofrece servicios accesibles y confiables a los jóvenes: escucha activa, consejería y derivación a servicios especializados de salud mental o telemedicina cuando es necesario, entre otras soluciones. Además, este servicio está activo 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Jóvenes lideran estas llamadas sobre salud mental a la línea 113

Los especialistas del Minsa han recibido 12.267 consultas desde enero hasta julio del presente año. Las más frecuentes fueron los problemas de ánimo (5.616), ansiedad (3.183) y conducta suicida (1.003), lo que muestra un incremento en temas de crisis emocional post pandemia en los jóvenes de todo el Perú.

Este problema puede generarse por muchas causas, entre las que más se consultan: ansiedad existencial, frustración vocacional, depresión silenciosa y miedo al futuro. Añadiendo esto a la presión de las redes sociales y a la inestabilidad económica, lo cual genera este tipo de problemas en la juventud.

Recomendación del Minsa ante casos de salud mental

El Minsa indica a los padres de familia algunos consejos ante este problema para que las futuras generaciones no sean afectadas.

Mantener una comunicación abierta y sin prejuicios.

Reconocer signos de alerta como aislamiento, cambios bruscos de conducta o pérdida de interés.

Evitar minimizar las emociones de los jóvenes.