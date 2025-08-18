Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida: "Aún mis cuatro hijos me necesitan”

Marthalily Casalino Calle, madre de cuatro hijos, viene atravesando un cáncer agresivo que la obliga a tomar cada día 12 pastillas. A sus 40 años, enfrenta un melanoma metastásico BRAF positivo, un cáncer poco común en el país.

En mayo del 2024, se elevó la pregunta PICO por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al Ministerio de Salud (Minsa) para que Marthalily pueda tener acceso al medicamento que necesita.

Sin embargo, pasaron más de 500 días para que pudieran recepcionar el caso y revisarlo. "Yo me entero que ni siquiera se había cogido mi caso. Hasta lo que sé, ellos pueden demorarse máximo 45 días en responder. Yo llevaba casi un año", mencionó Marthalily.

Como no hubo respuesta alguna a la pregunta PICO del INEN, tuvo que empezar a consumir los medicamentos que necesitaba para que el cáncer no vuelva a aparecer, costeando los primeros meses con el apoyo de su familia, amigos y rifas.

Madre con cáncer espera 500 días y recibe respuesta negativa del Minsa

Sin embargo, los meses pasaban y no obtenía respuesta alguna, hasta que en junio del presente año recién recepcionaron su caso y lo revisaron. Se demoraron un mes más, hasta el 16 de julio, cuando, de manera extraoficial, Marthalily se enteró de que la respuesta era negativa porque el medicamento era "muy caro".

"Recién respondieron en junio del 2025, entonces dije: bueno, ya respondieron, pero tanto tiempo esperé, porque ya había pasado más de un año esperando la respuesta. Dije, a tener paciencia y que me respondan positivo, porque el doctor que ha sustentado mi caso me dijo que va a ser positivo, porque realmente es un cáncer que necesita esa medicina", manifestó.

"Cuando ellos responden en julio de este año y dicen que 'no', yo me entero por el médico que me está ayudando junto a la asociación. Entonces es ahí cuando yo me lanzo a las redes, para que me pueda escuchar el ministro. No le estoy pidiendo un regalo ni un lujo, le estoy pidiendo mi vida. Es lo único que me mantiene aquí, al lado de mis hijos... Aún mis cuatro hijos me necesitan, quiero seguir aquí, con ellos", sentenció Marthalily.

