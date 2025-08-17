Minsa advierte: existen más de 200 tipos de VPH, algunos causan cáncer en hombres y mujeres

El Minsa añadió al Esquema Nacional de Vacunación la vacuna contra el VPH. | Foto: Misiones gobierno

El Minsa añadió al Esquema Nacional de Vacunación la vacuna contra el VPH. | Foto: Misiones gobierno

Las diferentes enfermedades que existen ponen en riesgo la salud de los peruanos. El Ministerio de Salud (Minsa) ha agregado al Esquema Nacional de Vacunación la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta enfermedad se transmite principalmente por la vía sexual y muchas veces pasa desapercibida, ya que no cuenta con síntomas evidentes.

La vacuna Gardasil 9 combate el VPH y los niños y jóvenes hasta los 18 años pueden recibirla totalmente gratis en los establecimientos de salud. Esta vacuna es importante, ya que existen tipos oncogénicos que pueden causar cáncer. El Minsa recomienda tratarse y vacunarse a tiempo.

Minsa advierte que hay más de 200 tipos de VPH

Según explica el Dr. Daniel Aspilcueta, especialista de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (Dsare) del Minsa, la vacuna Gardasil 9 es la principal vacuna contra el VPH y recomienda aplicarse antes de comenzar la vida sexual. Por eso, indica que se debe aplicar en un promedio antes de los 15 años.

El Minsa indica que hay más de 200 tipos de este virus. El VPH aparece en forma de coliflor en la vagina, ano, pene o faringe; puede desaparecer por el sistema inmunológico, pero no desaparecerá de forma definitiva y puede ser peligroso porque es una enfermedad silenciosa. No se indica el tiempo de la transmisión.

¿Cómo puedes prevenir el VPH?

La vacuna Gardasil 9 es uno de los principales métodos para prevenir el VPH, ya que es una vacuna respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero también puedes detectar a tiempo con los exámenes de Papanicolaou o la colposcopia.

Si después de tener relaciones sexuales aparecen verrugas genitales o sangrado, es importante acudir al médico. Además, el Minsa indica a los padres de familia la prevención desde edades tempranas, así como fomentar la educación sexual.