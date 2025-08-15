Afíliate al SIS desde tu celular con el nuevo aplicativo del Minsa y revisa tus beneficios

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro para los trabajadores que no cuentan con un seguro de salud público o privado. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzado la aplicación para el SIS con el fin de ayudar a las personas a gestionar sus seguros y realizar consultas de forma segura.

Esta herramienta digital, llamada “SIS: Asegúrate e Infórmate”, está disponible para todos los dispositivos móviles a través de Google Play Store en Android o App Store en iOS. L aplicación ayuda a las personas a verificar si están afiliadas al SIS, además de permitirles actualizar sus datos, entre otros beneficios.

PUEDES VER: Minsa y EsSalud brindarán atención odontológica gratuita a 80 niños con discapacidad en Breña

¿Qué puedes encontrar en el nuevo aplicativo del Minsa?

En esta herramienta encontrarás opciones como afiliarse en línea, verificar el estado de aseguramiento, consultar el plan de seguro, conocer los establecimientos donde puedes atenderte, acceder al libro de reclamaciones, reportar actos de corrupción y ubicar las oficinas de atención del SIS a nivel nacional.

También permite realizar el cambio de domicilio y de establecimiento de salud, y este se efectuará en menos de 48 horas. El Minsa busca la satisfacción de sus usuarios, por lo que incluye una breve encuesta que permite a los asegurados evaluar la atención del sector salud. Esta aplicación ha sido creada para evitar la necesidad de ir a un centro de salud y hacer más fáciles los trámites.

PUEDES VER: Empresa privada pide al Estado que usen o se lleven miles de vacunas vencidas de su almacén en el Callao

Minsa y Essalud bridarán atención gratuita

Más de 80 niños y adolescentes con discapacidad serán beneficiados en una nueva campaña odontológica este viernes 15 de agosto, en el distrito de Breña, en el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Beatriz Cisneros”.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. se iniciará el Plan de Intervenciones Sanitarias en Salud Bucal realizado por especialistas del Minsa y Essalud. También habrá módulos de psicología, nutrición y triaje, además de acciones preventivas y educativas sobre salud bucal.