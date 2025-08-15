HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

Afíliate al SIS desde tu celular con el nuevo aplicativo del Minsa y revisa tus beneficios

Con la nueva aplicación del Minsa, 'SIS: Asegúrate e Infórmate', puedes realizar consultas sobre el plan de seguros y otras ayudas del sector salud.

Esta aplicación también ayuda a actualizar tu información
Esta aplicación también ayuda a actualizar tu información | Foto: Instagram/archivo GLR/composición LR

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro para los trabajadores que no cuentan con un seguro de salud público o privado. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzado la aplicación para el SIS con el fin de ayudar a las personas a gestionar sus seguros y realizar consultas de forma segura.

Esta herramienta digital, llamada “SIS: Asegúrate e Infórmate”, está disponible para todos los dispositivos móviles a través de Google Play Store en Android o App Store en iOS. L aplicación ayuda a las personas a verificar si están afiliadas al SIS, además de permitirles actualizar sus datos, entre otros beneficios.

PUEDES VER: Minsa y EsSalud brindarán atención odontológica gratuita a 80 niños con discapacidad en Breña

lr.pe

¿Qué puedes encontrar en el nuevo aplicativo del Minsa?

En esta herramienta encontrarás opciones como afiliarse en línea, verificar el estado de aseguramiento, consultar el plan de seguro, conocer los establecimientos donde puedes atenderte, acceder al libro de reclamaciones, reportar actos de corrupción y ubicar las oficinas de atención del SIS a nivel nacional.

También permite realizar el cambio de domicilio y de establecimiento de salud, y este se efectuará en menos de 48 horas. El Minsa busca la satisfacción de sus usuarios, por lo que incluye una breve encuesta que permite a los asegurados evaluar la atención del sector salud. Esta aplicación ha sido creada para evitar la necesidad de ir a un centro de salud y hacer más fáciles los trámites.

PUEDES VER: Empresa privada pide al Estado que usen o se lleven miles de vacunas vencidas de su almacén en el Callao

lr.pe

Minsa y Essalud bridarán atención gratuita

Más de 80 niños y adolescentes con discapacidad serán beneficiados en una nueva campaña odontológica este viernes 15 de agosto, en el distrito de Breña, en el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Beatriz Cisneros”.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. se iniciará el Plan de Intervenciones Sanitarias en Salud Bucal realizado por especialistas del Minsa y Essalud. También habrá módulos de psicología, nutrición y triaje, además de acciones preventivas y educativas sobre salud bucal.

Notas relacionadas
Niños en peligro por caso de auxiliar con TBC en colegio de Ventanilla: “Lo quieren pasar como una gripecita”

Niños en peligro por caso de auxiliar con TBC en colegio de Ventanilla: “Lo quieren pasar como una gripecita”

LEER MÁS
Perú añade nueva vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de Vacunación: ¿Hasta qué edad puedes recibirla?

Perú añade nueva vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de Vacunación: ¿Hasta qué edad puedes recibirla?

LEER MÁS
Qué es el Certificado de Discapacidad, para qué sirve y cómo obtenerlo gratis

Qué es el Certificado de Discapacidad, para qué sirve y cómo obtenerlo gratis

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

LEER MÁS
“Aquí son peruanos”: colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú

“Aquí son peruanos”: colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Sociedad

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota