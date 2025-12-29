El venezolano Darwin Alejandro Vega Páez, alias 'Mamut 2', fue detenido en Chorrillos como cabecilla de "Los Sanguinarios del Tren", vinculados al Tren de Aragua y extorsión empresarial. | Panamericana.

El venezolano Darwin Alejandro Vega Páez (33), alias 'Mamut 2', fue capturado por la Policía tras ser señalado como cabecilla de Los Sanguinarios del Tren. La organización criminal es una facción vinculada al Tren de Aragua, dedicada al cobro de cupos, extorsión empresarial y lavado acelerado de dinero mediante barberías y negocios fachada.

Según la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, en los últimos cinco meses la banda habría recaudado medio millón de soles. Los ingresos diarios —especialmente los sábados— oscilaban entre S/ 5.000 y S/ 7.000. Con ese dinero, Vega adquiría artículos de lujo como relojes, cadenas de oro, zapatillas de marca y alimentación de alto costo, indicaron las autoridades.

El operativo incluyó la incautación de municiones y documentos relacionados con actividades ilícitas. Foto: composición LR.

Capturan a extranjero en su vivienda en Chorrillos

Los detectives, liderados por el general PNP Víctor Revoredo, lo capturaron en un departamento alquilado en Chorrillos, donde también se hallaba su guardaespaldas y compatriota, Yohan Monsalve Meléndez (18). “Lo cuido. Lo quieren matar porque hace cosas malas, extorsión”, confesó el joven, quien además se encargaba de comprar alimentos para el cabecilla.

El golpe policial incluyó allanamientos en otros tres inmuebles, donde cayeron Emir Yegres (23) de nacionalidad venezolana y el peruano Cirilo Velásquez (66). En el departamento de Vega se incautaron:

20 frascos de ketamina

dinamita

56 municiones de fusil

tarjetas bancarias

relojes, gorras y prendas con insignias militares

vóucheres y documentos de presuntas operaciones ilícitas.

Revoredo precisó que 'Mamut 2' era el encargado de reenviar parte del dinero a Colombia como operador financiero de la red. Con los fondos obtenidos de sus víctimas, inauguró dos barberías en Lima usadas como fachada comercial.

Últimos atentados y víctimas de alias 'Mamut 2'

Horas antes de su captura, la banda 'Los Sanguinarios del Tren' envió un explosivo con mensaje intimidatorio a la empresa de transportes Machu Picchu (ruta Chorrillos–Carabayllo). Las pesquisas también los vinculan a ataques contra trabajadores de la ladrillera Pirámide en Lima Norte:

10 de noviembre: asesinaron al jefe de seguridad Carlos Flores (57).

5 de diciembre: hirieron a un gerente.

19 de diciembre: mataron al jefe de despacho Hodar Olarte (42).

La Policía atribuye a la facción la extorsión de al menos 25 a 30 empresas y negocios en Lima, principalmente del rubro transporte, construcción, carwash, talleres, comida rápida y servicios profesionales. Las investigaciones continúan para determinar la red completa de lavado y los nexos logísticos de la facción en el país.

