Perú añade nueva vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de Vacunación: ¿Hasta qué edad puedes recibirla?

Esta nueva vacuna está diseñada para combatir el cáncer de cuello uterino. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Salud (Minsa) ha incorporado al Esquema Nacional de Vacunación la nueva vacuna 'Lenacapavir' para combatir el virus del papiloma humano (VPH). La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 440-2025/MINSA.

Esta vacuna contribuirá a reducir los casos de cáncer de cuello uterino, uno de los problemas que más afecta a las mujeres en Perú. Además, está respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No solo se vacunará en zonas rurales, sino que también se busca llegar a lugares más alejados.

¿Hasta qué edad puedes recibirla?

La vacuna Lenacapavir será gratuita para niños, niñas y jóvenes de hasta 18 años, lo cual contribuirá significativamente a prevenir el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino y otros problemas relacionados con el VPH. Se recomienda a los padres que, al momento de acudir, lleven el documento de identidad (DNI) del menor y su cartilla de vacunación.

La vacuna se administrará en los centros de salud establecidos y estará disponible para todas las personas de zonas rurales. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes Esperantra, comentó que la adopción de la vacuna nonavalente 'marca un avance fundamental para reducir la desigualdad en la prevención oncológica'.

¿Cuáles son los puntos de salud para recibir la vacuna?

El Minsa tiene como objetivo vacunar a la mayor cantidad de niños. Por eso, los puntos habilitados incluyen centros de salud, colegios y campañas comunitarias.

Esta campaña busca proteger a todas las personas del Perú, ya que, según el informe 'Reducir la brecha de equidad: Atención oncológica para la mujer en Perú', realizado por 'Economist Impact' en 2022, hubo un total de 2.545 personas fallecidas por cáncer uterino y 1.957 por cáncer de mama en ese mismo año.