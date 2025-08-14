Minsa y EsSalud brindarán atención odontológica gratuita a 80 niños con discapacidad en Breña

El Ministerio de Salud (MINSA) y EsSalud desarrollarán este viernes 15 de agosto una campaña odontológica inclusiva en el distrito de Breña, donde 80 niños y adolescentes con discapacidad recibirán atención integral gratuita. La actividad se realizará en el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Beatriz Cisneros”, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m.

La iniciativa forma parte del Plan de Intervenciones Sanitarias en Salud Bucal para Personas con Discapacidad, que busca garantizar el acceso especializado a este servicio y mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable. Además, se instalará un sillón dental portátil para realizar procedimientos adaptados a las necesidades de los pacientes.

La campaña forma parte del Plan de Intervenciones Sanitarias en Salud Bucal para Personas con Discapacidad. Foto: Archivo GLR





Campaña integral con servicios complementarios

La jornada contará con módulos de psicología, nutrición y triaje, además de acciones preventivas y educativas sobre salud bucal. Especialistas del Minsa y EsSalud ofrecerán acompañamiento emocional, recomendaciones alimenticias y procedimientos de mínima intervención.

El evento involucra a la Diris Lima Centro, la Red Prestacional Rebagliati y la Municipalidad de Breña, reforzando el trabajo conjunto para la atención inclusiva. También se capacitará a cirujanos dentistas y cuidadores en técnicas específicas para la atención de personas con discapacidad.

Importancia de la atención odontológica inclusiva

Según el INEI, el 10,3 % de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad, siendo Lima la región con mayor concentración (31,2 %). Entre esta población, las complicaciones bucales como caries, periodontitis y maloclusiones son frecuentes, especialmente en pacientes con parálisis cerebral o discapacidad intelectual severa.

En el país, las enfermedades bucales son la segunda causa de morbilidad en consulta externa, lo que resalta la necesidad de intervenciones adaptadas y preventivas.

Certificado de Discapacidad: acceso gratuito y beneficios

El MINSA recuerda que 3.774 establecimientos a nivel nacional están habilitados para emitir el Certificado de Discapacidad de manera gratuita. Este documento permite acceder a beneficios sociales, atención preferente y oportunidades laborales. Para orientación sobre el trámite, está disponible la línea gratuita 113, opción 6, las 24 horas del día.