De acuerdo con una investigación de Panorama, Beatriz Benique Quispe, una ama de casa que vende desayunos en Villa El Salvador y sobrevive con apenas 30 soles diarios, aparece en el organismo de supervisión de contrataciones del Estado como accionista del 50% de la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, compañía que obtuvo contratos públicos superiores a S/ 2,500 millones. La constructora, por medio de un comunicado enviado al referido medio, negó que Quispe sea accionista de su empresa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

La ciudadana, por su parte, asegura desconocer la existencia de la empresa. “No sé de qué me están hablando. Yo solo me dedico a mi casa”, declaró al referido medio. Negó repetidas veces cualquier vínculo con el sector construcción o con los millonarios contratos adjudicados de la empresa en regiones como La Libertad, Ayacucho, Huánuco, así como en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y la Sunat.

El Gobierno Regional de Huánuco, La Libertad y el MTC indicaron a Panorama que las contrataciones se realizaron de acuerdo a ley. En tanto, el medio anotó que la constructora no respondió a sus comunicaciones, sin embargo, el Grupo Pérgola precisó que no se solicitaron sus descargos.

Al respecto, Cecilia Ruiz, experta en contrataciones con el Estado, indicó que se podría alertas presuntas irregularidades. "En mi experiencia profesional de contratos públicos… no he visto un caso similar… y resulta bastante singular estas historias de éxito… por lo que se debe verificar en el Registro Nacional de Proveedores", dijo a Panorama.

"Es válido que la empresa pueda responder se me paso actualizar o enviar quienes son mis nuevos accionistas… cuando hablamos de contratos públicos no puedes decir se me olvido porque estas infraccionando la ley y este tipo de consorcios, este tipo de empresas por estos contratos que han sido adjudicados no puede aludir que no tiene conocimiento o que no conoce la ley", agregó.

Por su parte, el analista político Eduardo Herrera manifestó: "Quedaría en evidencia el tráfico de las identidades… ¿qué tan fácil es usar una identidad? cómo el notario no verifico que era la accionista real. ¿quién fue a firmar? todo ese tipo de cosas que dejaría en evidencia que hay todo un sistema fraudulento".