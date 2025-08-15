Atentado con explosivos en Trujillo: 7 heridos y más de 20 viviendas afectadas

Una fuerte explosión registrada la noche del 14 de agosto en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, dejó al menos 25 viviendas afectadas, otras inhabitables, entre ellas varios negocios. El estallido, provocado por una carga de alto poder, sacudió la zona y generó pánico entre los vecinos.

La primera hipótesis que ha brindado el ministro del Interior, Carlos Malaver, es que detrás hay una guerra interna entre los miembros de la organización criminal Los Pulpos. Sin embargo, según las declaraciones a un medio local de Sergio Bolaños, dueño de la casa donde dejaron explosivos, el único que estaría detrás de atentado sería Jolin.

Sergio Bolaños, en comunicación telefónica con el medio local Macronorte, rechazó las acusaciones. “No pertenezco a ninguna organización o banda criminal, absolutamente con nadie”, afirmó. “Nunca me han procesado por la muerte de ‘Chato Ore’; pueden solicitar los documentos que quieran para comprobarlo”, aseguró.

Según dijo, el único que lo acusa es un sujeto apodado Jolín. “Es el único que me ha puesto la cruz, me acusan directamente de algo que no he hecho y quieren hacerme quedar mal ante todas las organizaciones criminales, como si fuera colaborador de la Policía”. Sobre el video de un grupo criminal exigiendo un millón de soles, fue tajante. “Nunca me llegó un mensaje extorsivo pidiéndome un millón de soles”, aseguró.

No sería primer atentado contra dueño de casa

El hombre también relató que ha sido blanco de múltiples atentados. “El primero fue en Canta Fe, el segundo en San Fernando y el de ayer. Ya la próxima no voy a tener tanta suerte”, advirtió. Aseguró que desde el año pasado vive fuera de Trujillo por seguridad. “Yo solo paso de vez en cuando, dejo dinero para que le den de comer a mis perros y me voy”.

Añadió que está dispuesto a colaborar con la justicia: “Si me dan seguridad, yo voy para allá. Voy a entrar y también voy a salir con vida”.

Ministro del Interior descarta extorsión y atribuye e a disputa entre bandas criminales

“Lo que hemos recibido como información es que se habrían colocado aproximadamente 15 a 20 cartuchos de este tipo de explosivo denominado emulsión, utilizado para la minería ilegal”, señaló por su parte el ministro del Interior, Carlos Malaver, en conferencia de prensa en Trujillo.

El titular del Interior indicó que, según la Policía Nacional, en el atentado estarían implicadas facciones de las bandas conocidas como Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría. “Lo que estaría ocurriendo es una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar esos espacios para poder desarrollar actividades al margen de la ley, así como la extorsión y otros delitos conexos”, puntualizó.

Malaver explicó que el inmueble atacado estaba deshabitado y sería propiedad de la madre de un hombre conocido como Sergio Bolaños, liberado de prisión en El Milagro hace pocos meses.

Sin embargo, La República conversó con el cuidador de este inmueble quien afirmo que él estaba en este lugar cuando ocurrió la explosión de milagro. Se salvó porque se encontraba en la cocina de la parte delantera, sino volaba junto a la pared que se derrumbó tras la detonación de la carga explosiva”.

Odontólogo pierde inversión de años de más de S/ 800 000

El cirujano dentista y técnico dental Miguel Ángel Contreras Ferrer es una de las víctimas colaterales del atentado. Denunció miles pérdidas materiales en su vivienda y negocio, ubicados en la avenida Perú de Trujillo, tras la explosión de más de 15 cartuchos frente a su vivienda.

“Gracias a Dios son daños colaterales, no hay pérdidas humanas que lamentar. Mis dos pequeños hijos y mi esposa habían salido justo en ese momento. Llegué cinco minutos después y vi todo destruido, mi inversión, años de trabajo, verlo destruido en menos de un segundo es algo inimaginable”, lamentó.

El profesional estimó que las pérdidas superan los 800 mil soles, incluyendo equipos odontológicos, cimientos y daños estructurales. “Tengo deudas en Caja Trujillo, Caja Huancayo y Mibanco, ojalá que se pongan la mano al pecho y me den una prórroga o ayuda, porque en estas condiciones no puedo trabajar”, afirmó.

Dentista Miguel Ángel Contreras perdió su consultorio por la explosión. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Contreras explicó que su consultorio también daba empleo a dos odontólogos y técnicos, por lo que tres familias se quedan sin ingresos. “Es inhabitable. He tenido que enviar a mis hijos, de 5 y 2 años, a otro lugar porque no pueden vivir en esta situación”, dijo.

Asimismo, criticó la falta de presencia directa de las autoridades. “El ministro solo se acercó al lugar del hecho principal, dio una declaración y se fue. No se apersonó casa por casa para ver la magnitud del daño. Es lamentable, vivimos amenazas y extorsión todos los días en esta avenida”, señaló.

El odontólogo advirtió que su vivienda, construida hace apenas dos años, quedó con las paredes rajadas y parte del techo desprendido. “Me da ganas hasta de irme del país porque no veo solución y no veo ayuda por parte del Estado”, expresó.

Vecina denuncia abandono de autoridades: “Estamos viviendo la época del terrorismo”

En esa misma línea, una vecina calificó de “burla” la respuesta de las autoridades frente a la violenta explosión que destruyó decenas de viviendas y dejó heridos en la zona.

“Es una burla, porque ayer la primera autoridad de La Libertad nunca vino. Ha sido un atentado como en el tiempo del terrorismo. No tenemos seguridad. Vienen, hacen su payasada y se van”, declaró indignada.

Vecinos afectados reclamaron ausencia de gobernador de La Libertad César Acuña. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

La mujer relató que la onda expansiva provocó daños generalizados. “Todos hemos sufrido cortes en los pies por los vidrios rotos, de una manzana entera han volado. Fue algo horrible, y nuestros niños lloraban sin que pudiéramos calmarlos”, narró.

Denunció que nadie les ha ofrecido apoyo ni reparación por las pérdidas materiales y el impacto emocional. “Uno trabaja para vivir dignamente, y esto nos ha dejado un trauma a todos. ¿Quién nos va a reparar los daños psicológicos y materiales? En eso deberían pensar la presidenta y las autoridades”, afirmó.

Vecino indignado tras explosión en Trujillo: “La única solución es la pena de muerte”

“No queremos patrulleros, no queremos más guardias, ¿para qué? Los derechos humanos, ¿de qué nos sirven? Solo de nombre. La pena de muerte es la única solución, pero al Gobierno no le interesa, a nadie le interesa. Si no pueden solucionar esto, que entreguen el mando a las bandas criminales y listo, así dejarán de extorsionar”, declaró con evidente enojo.

Además, un adulto mayor ha sido fuertemente afectado en su vivienda de material noble, el techo fue totalmente destruido por partes y autoridades le informaron que en cualquier momento podría colapsar. El anciano no tiene a donde ir y pide ayuda a autoridades para poder reconstruir su vivienda afectada.

Otro señor, quien vive en una quinta, perdió una vivienda que alquilaba como negocio, la de sus sobrinas de igual forma esta inhabitable y en la suya los vidrios quedaron destrozados. De forma temporal le da posada a sus sobrinas. Ante estos hechos, las más de 25 familias afectadas piden acciones inmediatas a las autoridades.