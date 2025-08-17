Nuevo implicado en atentado con explosivo en Trujillo. José Luis Luján Graos, fue detenido por la Policía Nacional del Perú mientras esperaba pasajeros, en la región de La Libertad. De acuerdo con investigaciones preliminares, el taxista habría trasladado la noche del jueves 14 de agosto a los dos delincuentes que colocaron el explosivo en un inmueble de la avenida Perú.

"Yo estaba a dos cuadras y toqué el claxon para coger mi carrera. Había dos y me dicen: 'Maestro, me voy acá a la avenida Perú, parque Tambo'. Le digo: 'Ocho luquitas'. Tenían una bolsa de mercado. Le digo que ocho Luquitas. Me dicen: 'Profe, pero vamos por acá, porque quiero una licorería'", contó a medios locales durante la intervención policial.

PNP revisa cámaras de Av. Perú: detienen a taxista implicado

La Unidad de Investigación de la PNP logró capturar a José Luis Luján tras la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona para rastrear el recorrido de su vehículo. Así, los agentes dieron con su ubicación y lo detuvieron. El implicado fue trasladado al complejo policial de San Andrés, donde actualmente permanece bajo tutela de las autoridades.

A la fecha, y con la detención de Luján, existen cuatro personas siendo investigadas en relación con el atentado en Trujillo. Entre ellos, hay dos menores de edad y un adulto, quienes portaban cartuchos de emulsión, similares a los utilizados en la detonación de la dinamita en la cuadra 8 de la Av. Perú.

Adicionalmente, el taxista reveló que los sujetos que transportó estaban bajos los efectos del alcohol y aseguró estar dispuesto a colaborar con el caso. "Estaban, así, mareados. Olían a cerveza. Uno subió adelante y otro atrás. (…) Yo quiero dar mi declaración", dijo.

Mininter: atentado en Trujillo sería por guerra entre bandas criminales

"La hipótesis que se maneja, por parte de la Policía y el Departamento de Investigación Criminal, es que no se trataría de un tema de extorsión, si no se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias, (…) para realizar la extorsión", reveló Carlos Malaver, el ministro del Interior tras apersonarse al lugar de los hechos.

El titular del Mininter comunicó que el siniestro en Trujillo se debería a una guerra entre 3 organizaciones criminales. "La hipótesis nos está indicando que sería entre Los Pulpos, una nueva facción denominada Los Pepes, así como también La Jauría. Estarían detrás de ello, es por eso que estamos haciendo las acciones y se están emitiendo las disposiciones correspondientes", declaró a medios locales.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.