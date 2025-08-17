8 homicidios en las últimas 24 horas

Una nueva jornada donde la ola criminal dejó su huella mortal en el país, pues se reporta que al menos 8 personas fueron asesinadas en diferentes zonas del territorio nacional. El caso más sanguinario implica un atentado contra una camioneta en la ciudad de Chimbote, donde murieron sus tres ocupantes tras una ráfaga de más de 25 balazos.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 4.821 crímenes en el país.

Asesinan a balazos a un hombre en el Callao

Un hombre de aproximadamente 34 años, fue víctima de un ataque con arma de fuego la noche del último sábado en la calle Oxapampa 239, en el Callao. De acuerdo con información policial, un vecino alertó a las autoridades tras escuchar varios disparos en la zona alrededor de las ocho de la noche.

La Central de Emergencias Callao activó de inmediato los protocolos, enviando unidades policiales y una ambulancia municipal que trasladó al herido al Hospital Daniel Alcides Carrión. Aunque ingresó con signos vitales al área de Trauma Shock, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Policía en retiro y otros dos hombres mueren acribillados cuando viajaban en camioneta en Chimbote

Un feroz ataque armado en la ciudad de Chimbote, región Áncash, dejó el saldo de tres fallecidos. El crimen ocurrió la madrugada de este 17 de agosto en la urbanización el Trapecio, cuando la camioneta de placa H2Z-161 fue interceptada por otro auto desde el cual se dispararon más de 25 balazos.

Los tres ocupantes de la camioneta atacada murieron en el lugar, fueron identificados como el capitán PNP en retiro William Ademar Sevillano Esquivel (59), su hijo Willy Alexis Sevillano Pillaca (31) y Efraín Eyder Huaccho Ponce (37). Este último era conductor del vehículo y según las primeras informaciones, sería el nuevo cabecilla de la banda criminal Los Patecos.

Las primeras pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas y no se descarta que el hecho de sangre gatille una nueva ola de violencia en Chimbote. Mientras que la población chimbotana ha quedado atemorizada por la crueldad de atentado.

Joven muere acuchillado cuando se dirigía a su casa en Majes

Un joven de 22 años murió acuchillado en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, región Arequipa. El crimen ocurrió en las primeras horas de este 17 de agosto en plena vía pública, cuando el joven caminaba rumbo a su casa por la avenida Carlos Sutton. Entonces fue interceptado por tres sujetos, uno de ellos lo atacó con un arma punzocortante.

El joven falleció en la zona del ataque debido a la gravedad de sus heridas. Según sus familiares, no se le conocían rencillas y había llegado desde la región del Cusco para trabajar en labores agrícolas. La Policía investiga el hecho y entre las hipótesis este el intento de robo o el ajuste de cuentas.

Hombre es asesinado dentro de su vivienda en centro poblado de Ica

Un hombre identificado como Luis Miguel Trillo Echevarría (32) fue asesinado en las últimas horas del sábado 16 de agosto en la provincia de Ica. Según información de medios locales, el crimen ocurrió cerca de las 11 p. m. en el centro poblado San Miguel, cuando sujetos armados ingresaron en la vivienda de la víctima y le dispararon.

No se descarta que el asesinato sea por un ajuste de cuentas. Se sabe que la víctima fue detenida el 2018 por posesión ilegal de armas. Mientras que los amigos de Trillo Echevarría expresaron su incredulidad por el hecho de que los asesinos entraron hasta su domicilio para acabar con su vida.

Acribillan a hombre dentro de barbería de Trujillo

Un hombre identificado como Richard Elmer Quiroz Mendoza (52) murió baleado la noche del 16 de agosto en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo. El crimen ocurrió dentro una barbería, que sería propiedad del hijo de la víctima.

El hecho se registró a las 7.40 p. m. cuando un sujeto ingresó al negocio y abrió fuego contra el hombre, disparándoles hasta en tres oportunidades. Las primeras investigaciones de la PNP no descartan que el crimen sea un amedrentamiento, pues el negocio habría sido blanco de la extorsión.

Este domingo, efectivos de la PNP detuvieron a tres personas que estarían implicada en el asesinato de Richard Elmer Quiroz Mendoza. Los detenidos pertenecerían a la banda criminal Los Compadres.

Vigilante de local nocturno es asesinado en La Rinconada, Puno

Un vigilante de un local nocturno del centro poblado La Rinconada, región Puno, fue asesinado la noche del 16 de agosto. El crimen se registró cerca de las 10 p. m. en la puerta del negocio, ubicado en la avenida Principal en la urbanización Tres de Mayo.

Según testigos, fue otro hombre quien disparó contra la víctima que estaba sentada en una silla en la puerta del local nocturno. El cuerpo del vigilante quedó sobre el mueble, mientras su atacante fugó. Al momento el difunto no ha podido ser identificado, aunque se indica que provendría de la provincia puneña de Huancané.