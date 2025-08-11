HOYSuscripcion LR Focus

Tres homicidios más en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 10 de agosto iban 4.774 asesinatos, a los cuales se suman 3 víctimas más en el gobierno de Dina Boluarte: 4.777.


Crímenes ocurrieron en La Libertad, Áncash e Ica.
Crímenes ocurrieron en La Libertad, Áncash e Ica. | Créditos: Maribel Mendo / La República. | Foto: referencial.

En las últimas horas, la delincuencia sumó tres nuevas víctimas mortales. Una administradora, un transportista y un joven brigadista fueron asesinados en Áncash, La Libertad e Ica, respectivamente. Con ellos, la cifra de homicidios escala a 4.777, según el conteo diario que realiza La República.

Puedes ver: Presunto extorsionador intenta quemar vehículo de empresa de licores y desata fuga de gas en Villa El Salvador

lr.pe

La Libertad: acribillan a transportista mientras lavaba su miniván

Rolando Saucedo Chigne, de 37 años, un transportista humilde y dedicado a su familia, fue asesinado de varios disparos la tarde del último domingo 10 de agosto, en La Libertad. Sus familiares y amigos, lo describen como un hombre trabajador que siempre buscaba la forma de sacar adelante a su seres queridos; sin embargo, sujetos desconocidos le arrebataron la vida sin piedad.

De acuerdo a las versiones preliminares, Saucedo Chigne se encontraba lavando su miniván, con el logo de la empresa Nuevo Amanecer, cuando fue interceptado por delincuentes que le dispararon a quemarropa hasta en seis ocasiones.

Lamentablemente, el hombre perdió la vida inmediatamente, mientras sus atacantes huyeron con rumbo desconocidos llevándose su herramienta de trabajo. Por el momento, la Policía investiga el hecho y manejan como hipótesis un presunto robo.

Puedes ver: Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

lr.pe

Áncash: mujer es asesinada durante celebración religiosa

De un disparo en la cabeza acabaron con la vida de Santos Miranda Chávez, de 56 años, en la región Áncash. Este nuevo crimen causó gran conmoción entre los pobladores, pues los delincuentes no tuvieron reparos en atacar durante una de las actividades que la iglesia realiza en honor al Señor Crucificado de Santa.

Según los testigos del hecho, un sujeto sacó a relucir su arma de fuego y disparó intempestivamente contra la mujer, quien cayó tendida sobre el pavimento. Lamentablemente, aunque los presentes intentaron ayudarla y la trasladaron de urgencia a la posta médica, los galenos solo pudieron certificar su deceso.

Hasta la zona llegó personal de Criminalística, quienes acordonaron el área y, en compañía del Ministerio Público, iniciaron las investigaciones del caso. Las primeras versiones de la PNP apuntan a un crimen por extorsión, pues la víctima laboraba como administradora de una conocida pollería local. No obstante, no se descartan otras hipótesis.

Puedes ver: Cusco: cuatro extranjeros arrestados por dopar y asaltar a personas contactadas en apps

lr.pe

Ica: hallan sin vida a joven brigadista luego de protagonizar fuerte discusión

Proactivo, alegre y carismático; así lo describen sus amigos a Junior Jeanpierre Córdova Tasayco, un joven brigadista de Defensa Civil, que fue hallado sin vida la tarde del último domingo 10 de agosto en el sector Lomas de La Victoria, en Ica.

Según la PNP, el cuerpo del joven de 28 años fue encontrado en una chacra abandonada, cerca a una avenida principal. Él presentaba dos impactos de bala en la cabeza. Al respecto, algunos moradores de la zona mencionaron haber escuchado una fuerte discusión en horas de la madrugada, seguido de los disparos.

La Policía aún continúa en la investigación para descubrir quién o quiénes estarían tras este nuevo crimen. En tanto, la población intensifica su pedido de patrullaje integrado, principalmente en las zonas solitarias de la ciudad.

