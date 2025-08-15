Cambio de objetivos: En Trujillo el crimen organizado quiere tener la ciudad en su puño

Los números muestran una realidad que parece ajena a las autoridades de La Libertad, una región varias veces paralizada por los crímenes y las extorsiones. El año pasado, de enero a junio, hubo 116 asesinatos y este año, en ese mismo período, se registraron 107. En el primer semestre del 2024 se formularon 3.096 denuncias por extorsión, este año, hasta julio, se reportaron 2. 759 casos.

Pero esta estadística oficial choca con un escenario nuevo. El análisis de los agentes de inteligencia PNP muestra que, antes de las declaratorias de estados de emergencia y de que llegaran refuerzos policiales, comenzó a cristalizarse algo inusual: empezaron enfrentarse entre sí los grupos criminales por disputas territoriales o el control del lugar.

Una de estas organizaciones criminales es la de Los Pepes. La policía la establecido que esta facción estuvo vinculada aLos Pulpos.

La investigación permitió identificar que la red estaría siendo dirigida desde Chile por un sujeto llamado ‘Andy’, primo de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, uno de los criminales más buscados del país.

Tras el reciente atentado registrado en Trujillo, la banda criminal ‘Los Pepes’ difundió un video adjudicándose el atentado ocurrido en la cuadra 8 de la Av. Perú.

¿QUIÉN ES SERGIO BOLAÑOS?

El ataque habría estado dirigido contra Sergio Joel Bolaños Sarmiento, presunto integrante de Los Pulpos, quien recientemente salió en libertad tras permanecer recluido en el penal El Milagro.

“Sergio Solaños, por traicionero y vendernos a la fiscalía. Sabemos lo que estás haciendo. Atte Los Pepes, Porvenir”, fue el mensaje que dejaron en el lugar.

Bolaños es un hombre de 1.68 de estatura, solo cursó hasta el cuarto año de secundaria. Nació el 1 de marzo de 1996 y, de acuerdo al Reniec, tiene como domicilio la Av. Perú 880, barrio El Molino, Trujillo, La Libertad.

Hace unas semanas la policía capturó a presuntos integrantes de Los Pepes, sindicados de extorsionar a la empresa de transporte Salaverry Express. Los sujetos fueron detenidos tras dejar un arreglo fúnebre en la vivienda del gerente general, el 1 de agosto.

El hecho fue acompañado de un video extorsivo enviado vía WhatsApp, en el que los delincuentes advertían que si no se realizaba el pago exigido, atentarían contra la vida de familiares y conductores de la empresa.

Las amenazas también estaban dirigidas a otra empresa de transportes: 20 de Junio S.A., revelando que la red criminal extendía su accionar a más de una organización en el sector.

BANDA DESARTICULADA

En este mes la policía capturó a ‘Cachaco’, un menor que integró la b anda Los Pepes. Con el fueron arrestados Calet Gonzales Cardoso, alias Gemelo, quien sería el que dejó el arreglo floral y grabó el video; también fue capturado Ray Salvador Reymundo, alias Ray, sindicado como el receptor de un Yape de S/400 para financiar la amenaza.

Asimismo, fueron aprehendido Carlos Ferrel Fasabi alias Negrasho, quien sería el enlace con el presunto líder; y Luis Rodríguez Vásquez (20), alias Barny, acusado de prestar su cuenta bancaria para las transferencias.

De acuerdo con la Policía, su cuenta está conectada a un familiar de Andy Yofran Quispe Cruz, el supuesto cabecilla que se escondería en Chile, y quien es primo de Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, por quien el gobierno ofrece una recompensa de S/ 500.000.

Este año el sector transporte en La Libertad ha sido uno de los más golpeados por las extorsiones. Bandas como Los Pulpos, Los Gallegos y ahora Los Pepes utilizan amenazas, atentados y hasta asesinatos para forzar pagos a cambio de ‘seguridad’.

20 CARTUCHOS DE DINAMITA

Mientras tanto, Trujillo y sus alrededores se han sumido en una ‘caótica guerra’ territorial entre bandas que, atomizadas por falta de policías, luchan por controlar barrios o zonas puntuales para la extorsión, según reconoció el ministro del Interior, Carlos Malaver.

“El ataque ha sido directo hacia un inmueble que se encontraba deshabitado, estaba en venta y pertenece a la madre de un sujeto que hace 3 o 4 meses salió de prisión” dijo.

Agregó: “La hipótesis que maneja el Departamento de Investigación Criminal es que no se trataría de un tema de extorsión, sino una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales”. Finalmente precisó que en el atentado se utilizaron alrededor de 20 cartuchos de explosivos, los mismos que se utilizan para la minería ilegal