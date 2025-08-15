HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Sociedad

Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

El ciudadano en Trujillo reveló que mantiene deudas pendientes con entidades bancarias. El dinero fue invertido en su consultorio odontológico, el cual fue afectado por la reciente detonación.

Equipo especializado de odontología dañado tras atentado en Av. Perú, Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea/LR
Equipo especializado de odontología dañado tras atentado en Av. Perú, Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea/LR

El pasado 14 de agosto, ocurrió un atentado con explosivo en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, en la región de La Libertad. Según investigaciones policiales, se debería a guerras entre bandas criminales. El hecho dejó tres heridos y más de 20 viviendas con daños materiales. Uno de los agraviados fue el consultorio de odontología de Miguel, un padre de familia.

"Ver todo esto al llegar, pasado 5 o 10 minutos, todo destruido, mi inversión. Años de trabajo (...) verlo destruido en un segundo es inimaginable el dolor que uno siente. No puedo dormir ni siquiera un poco, porque estoy pensando cómo voy a recuperarme de esto", afirmó el afectado.

PUEDES VER: Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

lr.pe

Odontólogo endeudado con bancos deberá asumir gastos de S/300.000

"Los cimientos están partidos, todos están rajados. Los equipos no funcionan. Tengo dos trabajos. Tengo familias que trabajan para mí, colegas odontólogos y técnicos. Y lamentablemente, no voy a poder ayudarlos ni solventarlos, porque no hay cómo trabajar en esta situación", expresó Miguel.

Negocio de Odontología. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de Odontología. Foto: Yolanda Goicochea/LR

El padre de familia informó que, a la fecha, tiene deudas pendientes con diversas entidades bancarias como Mi Banco, Caja Trujillo, Caja Huancayo, entre otras. "Si uno no se endeuda, no va a tener así no más sus equipos y sus cosas. Ojalá las empresas, Caja Huancayo, Trujillo, nos apoyen realmente. Esto para mí es una desgracia. Soy una persona que paga puntualmente sus deudas. Espero que me puedan dar una prórroga".

"Lo invertido (…) no tengo una cantidad exacta. Pero he sacado cálculos de cuánto voy a gastar en reparar todo esto y no baja de los S/300.000", agregó.

PUEDES VER: Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

lr.pe

Padre de familia cuestiona accionar de Carlos Malaver

Miguel se pronunció tras la aparición del ministro del Interior, Carlos Malaver, en el sector damnificado. "Él debería apersonarse casa por casa, así como el gobernador. Deberían acercarse a cada uno de los afectados, preguntar si hemos sido víctimas de amenazas, de extorsión, porque lo vivimos todos los días. Todos son víctimas de extorsión o delincuencia o sicariato".

Interior de vivienda afectada de Miguel. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Interior de vivienda afectada de Miguel. Foto: Yolanda Goicochea/LR

"Gracias a Dios, son daños colaterales. No hay pérdidas humanas que lamentar. Mi familia había salido justo en esos momentos: mis dos pequeños hijos y mi esposa", dijo. El agraviado contó que, tras el atentado, envió a sus dos menores hijos de 2 y 5 años a un lugar seguro. "Es inhabitable. A mis hijos los he tenido que mandar a otro lado a dormir. No pueden ver esto. Tantos años de esfuerzo (…) que de la noche a la mañana desaparezca".

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

LEER MÁS
Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota