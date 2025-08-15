El pasado 14 de agosto, ocurrió un atentado con explosivo en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, en la región de La Libertad. Según investigaciones policiales, se debería a guerras entre bandas criminales. El hecho dejó tres heridos y más de 20 viviendas con daños materiales. Uno de los agraviados fue el consultorio de odontología de Miguel, un padre de familia.

"Ver todo esto al llegar, pasado 5 o 10 minutos, todo destruido, mi inversión. Años de trabajo (...) verlo destruido en un segundo es inimaginable el dolor que uno siente. No puedo dormir ni siquiera un poco, porque estoy pensando cómo voy a recuperarme de esto", afirmó el afectado.

Odontólogo endeudado con bancos deberá asumir gastos de S/300.000

"Los cimientos están partidos, todos están rajados. Los equipos no funcionan. Tengo dos trabajos. Tengo familias que trabajan para mí, colegas odontólogos y técnicos. Y lamentablemente, no voy a poder ayudarlos ni solventarlos, porque no hay cómo trabajar en esta situación", expresó Miguel.

El padre de familia informó que, a la fecha, tiene deudas pendientes con diversas entidades bancarias como Mi Banco, Caja Trujillo, Caja Huancayo, entre otras. "Si uno no se endeuda, no va a tener así no más sus equipos y sus cosas. Ojalá las empresas, Caja Huancayo, Trujillo, nos apoyen realmente. Esto para mí es una desgracia. Soy una persona que paga puntualmente sus deudas. Espero que me puedan dar una prórroga".

"Lo invertido (…) no tengo una cantidad exacta. Pero he sacado cálculos de cuánto voy a gastar en reparar todo esto y no baja de los S/300.000", agregó.

Padre de familia cuestiona accionar de Carlos Malaver

Miguel se pronunció tras la aparición del ministro del Interior, Carlos Malaver, en el sector damnificado. "Él debería apersonarse casa por casa, así como el gobernador. Deberían acercarse a cada uno de los afectados, preguntar si hemos sido víctimas de amenazas, de extorsión, porque lo vivimos todos los días. Todos son víctimas de extorsión o delincuencia o sicariato".

"Gracias a Dios, son daños colaterales. No hay pérdidas humanas que lamentar. Mi familia había salido justo en esos momentos: mis dos pequeños hijos y mi esposa", dijo. El agraviado contó que, tras el atentado, envió a sus dos menores hijos de 2 y 5 años a un lugar seguro. "Es inhabitable. A mis hijos los he tenido que mandar a otro lado a dormir. No pueden ver esto. Tantos años de esfuerzo (…) que de la noche a la mañana desaparezca".

