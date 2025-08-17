Según Hidrandina, los cortes afectarán diferentes sectores de la ciudad para labores de mantenimiento. Foto: Composición LR | composición LR. | Andina/Hidrandina

Hidrandina, la sucursal responsable de la distribución eléctrica en el norte del Perú, anunció que del 19 al 21 de agosto de 2025 se realizarán cortes de luz en Trujillo, La Libertad. En consecuencia, diferentes sectores de la ciudad sufrirán estas interrupciones.

La empresa alertó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas labores de mantenimiento tienen como propósito mejorar la red eléctrica. Asimismo, recomendó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las zonas y horarios que se verán impactados por estos cortes programados.

Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, del 19 al 21 de agosto

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina. También, esta información puede consultarse mediante La República.

Corte de luz Trujillo: 19 de agosto

Trujillo

Horario: 08:00 a.m. a 12:30 p.m.

08:00 a.m. a 12:30 p.m. Zonas afectadas:

Barrio Chicago: Ca. Sinchi Roca cdra. 10.

Urb. Palermo: Ca. Sinchi Roca cdra. 10.

Moche

Horario: 02:00 p.m. a 05:00 p.m.

02:00 p.m. a 05:00 p.m. Zonas afectadas:

AA.HH. Las Delicias Norte Sector A: Ramada. La Cruz Nº U.C. 04411-A1.

AA.HH. Las Delicias Sur Sector A: Ramada. La Cruz Nº U.C. 0441.

Urb. Las Palmeras de las Delicias: Mza A, B,C D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R.

Urb. Las Palmeras de las Delicias II Etapa: Mz. F, G, H, I, J, O.

Urb. Las Palmeras de las Delicias III Etapa: Mzas L, M, N, Ñ, O.

Urb. Las Palmeras de las Delicias IV Etapa: Mz. P, Q.

Balneario. Las Delicias: M.a A, C, N.

Urb. Sol de las Delicias: Mz. M.

Sector Alto Moche: Mza 39.

Corte de luz Trujillo: 20 de agosto

Trujillo (primer grupo)

Horario: 08:30 a.m. a 10:30 a.m.

08:30 a.m. a 10:30 a.m. Zonas afectadas:

Urb. Miraflores: Av. Hermanos Uceda Meza Mzas C, OA, OH, H, G, cdras 1, 2; Av. Miraflores Mzas K, Q, LL, cdras 6, 7, 8, 9, 10, 11; Av. Salvador Lara Mzas R, OA, OB, B, cdras 9, 10, 11, 12; Ca. Cabello de Carbonera cdra. 11; Ca. 09 octubre cdra. 11; Ca. Antonio Raymondi cdra. 11; Ca. Cabello de Carbonera cdra. 11; Ca. Elvira Garcia Y Garcia Mzas 03, H, OH, cdras 4, 5; Ca. Flor de Totora cdra. 1; Ca. Javier Perez de Cuellar Mzas B, OB, OS, OR, OÑ, Ñ, cdra. 10; Ca. Juan de Cuellar Mzas B, C, C4, J, cdras 9, 10, 11; Ca. Larco Cox mza 2; Ca. Teresa G. de Fanning mza M, cdra. 11; Ca. Wilfredo Torres Ortega Mzas OJ, H, J, K, LL, M, Q, cdras 8, 9,10; Jr. H. Valdizan cdras 11, 12; Jr. Manuel Encinas Mzas E, F, OF, OG, OK, cdras 1, 2; Mzas A, B, C, F, G, H, I, J, K, LL, M, Ñ, O, Q, R, S.

Urb. Ex Huerta Grande: Ca. Elvira Garcia Y Garcia cdra. 4; Ca. Larco Cox mza 2, cdra. 1.

Urb. Las Quintanas: Av. Salvador Lara cdras 11, 12; Ca. 09 octubre cdra. 11; Ca. Antonio Raymondi cdra. 11; Ca. Elvira Garcia Y Garcia cdras 4, 5; Ca. Larco Cox Mzas A, B, cdras 1, 4; Jr. H. Valdizan cdra. 12.

Urb. Los Jardines: Av. Hermanos Uceda Meza cdra. 1; Av. Miraflores cdras 1, 2; Av. Salvador Lara cdras 11, 12; Ca. Juan de Cuellar mza B, cdras. 9, 11; Ca. Larco Cox cdras 4, 11; Jr. H. Valdizan cdra., 12; Mzas H, O, S.

Trujillo (segundo grupo)

Horario: 11:00 a.m. a 01:30 p.m.

11:00 a.m. a 01:30 p.m. Zonas afectadas:

Urb. Santo Dominguito: Ca. Alberto Dávila mz. L, M, cdra. 4; Ca. Francisco Becerra cdra. 7; Ca. Guzmán Barrón mz. F, cdra. 6; Ca. Juan Zapata mz. C; Ca. Leonardo Da Vinci mza J, cdras 5, 6, 7; Ca. Miguel Angel Mz. N, R, cdras. 4, 5, 6; Ca. San Miguel cdra. 5; Ca. Servulo Gutierrez Mzas F, H, cdra. 6; Ca. Vinatea Reynoso mz. H, cdra. 6, 7; Jr. Víctor Andrés Belaunde Mzas F, H, cdra. 4, 5, 6, 7; Jr. Luis Montero cdra. 5; Jr. Mariano Melgar mz. K, cdra. 6; Jr. Núñez Ureta mza J, cdra. 6; Jr. Ricardo Sánchez mz. M, N, cdra. 4; M. Angel mz. R; M. Melgar mza K, cdra. 6; Mz. A, C, D, F, H, I, J, K, L, M, R.

Urb. El Bosque: Ca. Francisco Becerra cdra. 7; Ca. Gil de Castro mz. LL, cdras 5, 6; Ca. Juan Zapata Mzas D, J, LL, K, cdras 7, 8; Ca. Leonardo Da Vinci cdras 7, 8; Jr. Cueto Fernandini cdra. 8; Jr. Luis Montero Mzas B, C, K, cdra. 5; Jr. Pablo Picasso mza LL, cdra. 5; Jr. Rafael Zancio mz. K, cdras 5, 6; Jr. Víctor Andrés Belaunde Mz. 0C, D, cdras 4, 5; Jr. Vinatea Y Reynoso Mz. A, K; Mz. A, C, K, L, LL, P, Q, T.

Trujillo (tercer grupo)

Horario: 02:30 p.m. a 06:00 p.m.

02:30 p.m. a 06:00 p.m. Zonas afectadas:

AA. HH El Palomar: Ca. Blas Pascal cdra. 1;

Urb. Palermo: Av. Cesar Vallejo cdra. 12; Ca. Ica cdra. 4; Av. América Sur cdra. 4.

Urb. La Noria: Av. América Sur Nº S/N; Ca. Blas Pascal cdra. 1; Pról. César Vallejo cdra. 12; Pje Cicerón cdra. 1; Ca. Jaime Balmes cdra. 3.

Corte de luz Trujillo: 21 de agosto

Florencia de Mora

Horario: 08:30 a.m. a 02:30 p.m.

08:30 a.m. a 02:30 p.m. Zonas afectadas:

PP.JJ. Florencia de Mora: Av. Húsares de Junín cdra. 4; Ca. 03 de octubre cdra. 6; Ca. 09 de mayo cdra. 19; Ca. 10 de Julio mza 06, cdra. 4; Ca. 12 de noviembre mza A, cdras 18, 19; Ca. 17 de diciembre Mzas 6, 14, cdras 14, 16, 17,18,19; Ca. 20 de Setiembre cdras 5, 6; Ca. 25 de diciembre cdra. 7; Ca. Húsares de Junín cdras 4, 5, 6, 7; Mza C.

AA. HH Barrio 1: Ca. 10 de Julio mza5, cdra. 17; Ca. 12 de noviembre mza 6, cdra. 19; Ca. Húsares de Junín cdra. 4; Mzas 6, A, D.

AA. HH Nueva Florencia I: Mza 5.

El Porvenir (primer grupo)

Horario: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

09:00 a.m. a 10:30 a.m. Zonas afectadas:

Sec. Rio Seco Barrio 4

Ca. Asencio Vergara Cda. 06, 10.

Ca. Inca Roca Cda. 10, 11, 12.

Ca. Mayta Cápac Cda. 11, 12, Mz.07.

Ca. Sinchi Roca Cda. 11, 12 , Mz.08.

Ca. Wiracocha Cda. 11.

Jr. Ollantay Cda. 11.

Ca. Pachacutec Nº Mz. 11

Ca. San Valentin Nº Mz. 3

Mz. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 16, 17.

El Porvenir (segundo grupo)

Horario: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Zonas afectadas:

Av. Pumacahua Cda. 21, 22.

Ca. Antonio Rivero Cda. 20, 21, 23.

Ca. Jose de La Riva Agüero

Jr. Francisco de Zela 02149

Jr. Frank Litz 02115

El Porvenir (tercer grupo)

Horario: 03:00 p.m. a 04:00 p.m

03:00 p.m. a 04:00 p.m Zonas afectadas:

Av. Sanchez Carrion Cda. 07, 08.

Ca. Gabriel Aguilar Cda. 13.

Ca. Jose Crespo Cda. 12.

El Porvenir (cuarto grupo)

Horario: 04:30 p.m. a 05:30 p.m.

04:30 p.m. a 05:30 p.m. Zonas afectadas:

Av. Los Angeles Cda. 03.

Av. Sanchez Carrion Cda. 10, 11, 12.

Av. Villalonga Cda. 12.

Ca. Baltazar Villalonga Cda. 12, 13.

Ca. Hermanos Angulo 01357

Ca. Ramirez Arellana Cda. 13.

Ca. Santa Ana Cda. 05

Ca. Simon Bolivar Cda. 01.

Ca. Tomas Moscoso Cda. 12.

Pj Ramirez de Arellano Cda. 13.

Jr. Bolivar Nº 152

Mz. 9 Lote 38 IE

Barrio 1 Sector La Union

Av. Los Angeles Nº 337

Av. Sanchez Carrion Nº 1099

Ca. Los Angeles Nº 301

Ca. Tomas Moscoso Nº 1254

AA.HH. Miguel Grau

Ca. Baltazar Villalonga Nº 1288

Sec. La Union

Ca. Los Angeles Cda. 03.

Ca. Tomas Moscoso Cda. 12.

Jr. Bolivar Cda. 01.

Jr. Los Angeles Cda. 03.

AA.HH. La Merced

Ca. Tomas Moscoso Cda. 12.

¿Cómo pagar tu recibo de luz de Hidrandina?

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP)

BBVA

Scotiabank

Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

Agentes KasNet​

Tiendas Mass​

Western Union​

Canal de comunicación de Hidrandina

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

