Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Sociedad

Comerciante de cacao muere apuñalado en presunto lío pasional en Chiclayo

Deudos revelaron que la víctima habría recibido amenazas previas de un extrabajador. Ellos presumen que él fue quien lo atacó tras encontrarlo libando junto a su expareja. 

Comerciante fue trasladado al hospital, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.
El comerciante de cacao René Reaño Gálvez (47) murió la madrugada de este lunes 18 de agosto en un nosocomio de la ciudad de Chiclayo, luego de ser apuñalado mientras tomaba licor. El móvil del crimen sería un presunto lío pasional.

Puedes ver: Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

lr.pe

Víctima recibía amenazas

Según contó Anthony Reaño, hijo de la víctima, su padre había salido la tarde del domingo 17 de agosto sin dar mayor información. Horas después, su familia fue alertada sobre su ingreso al servicio de Emergencia del hospital Las Mercedes. René Reaño presentaba dos heridas de arma blanca en el cuerpo, una en el estómago y la otra en el pecho, a la altura del corazón.

Desde la morgue, el joven relató que ellos tenían conocimiento de que el negociante había recibido amenazas por parte de un extranjero de nombre Alexander, quien había trabajado para él hace algunos años. Los parientes precisaron que han tratado de dar con el paradero de este hombre, pero está inubicable hasta el momento. Esto lo convierte en el principal sospechoso.

Deudos señalan a extrabajador como el principal sospechoso. Créditos: Emmanuel Moreno / La Repúblcia.<br><br>

Puedes ver: Capturan a sujetos que habrían robado joyería en Chiclayo: los ladrones llevaban puestas las alhajas al momento de su detención

lr.pe

Presunto lío pasional

Las primeras versiones sobre este asesinato apuntan que René Reaño habría estado libando con un hombre y una mujer de origen extranjero en un inmueble de la cuadra 13 de la av. Leguia del distrito de José Leonardo Ortiz; siendo esta última expareja del tal Alexander. Es en estas circunstancias que el supuesto homicida habría llegado y, cegado por los celos, atacó con un cuchillo al comerciante.

El caso es investigado por los detectives del departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo.

