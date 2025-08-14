‘Los Cibernorteños’: Desmantelan call center dedicado a la extorsión

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional permitió desarticular un call center criminal que operaba desde Lima, Chiclayo y dos establecimientos penitenciarios.

La intervención se centró en combatir las llamadas extorsivas que se originan desde el 2020. Las autoridades apuntan ahora a otros ciberdelincuentes que operan mediante préstamos por aplicativos.

Según la investigación, los dispositivos móviles que emplean estaban identificados con números extranjeros, de cabinas y oficinas, lo que facilitaba la organización de las llamadas extorsivas.

El grupo criminal utilizaba diversas modalidades de extorsión, por ello las autoridades han intensificado los controles con el objetivo de reducir la incidencia de este delito.

Es así que la madrugada dd este 14 de agosto el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo logró la detención preliminar ocho integrantes de la organización criminal 'Los Cibernorteños', dedicados a delitos de estafa agravada, extorsión y fraude informático.

La operación se ejecutó de forma simultánea en los departamentos de Lima, así como en los establecimientos penitenciarios de Picsi (Chiclayo) y Chincha (Ica).

En Chiclayo: Karina Solano C., María Fernanda Vilchez V., Randy Vásquez D., Gerardo Samir Larios G., Camilo Adrian Chávez P. Mientras que en Lima: Kimberly Manay T., Rodrigo Domínguez CH., y Raymundo Espinoza R.

Asimismo, se realizó el registro de celdas en el penal de Chiclayo, donde se intervino a Diego N. S., Cristhian Manuel R. O., Rivaldo Alexander V. V. (20) y Michael M. P.; y en el penal de Chincha a Jorge Luis Medina C.

Las víctimas -personas naturales, comerciantes y empresarios- eran contactadas desde un call center que operaba bajo la fachada de una empresa, donde se llevaba a cabo el proceso de captación de datos y fraude informático mediante equipos telefónicos y otros medios tecnológicos. La red criminal habría estado operando desde el 2020 hasta la actualidad.