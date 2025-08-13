HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Ensa sugiere a la ciudadanía de Lambayeque prepararse para estos cortes de luz programados en la región de Lambayeque.

Los cortes de luz de Ensa en Lambayeque afectarán múltiples urbanizaciones y centros de salud. Foto: Gerson Cardoso/LR/Andina
Los cortes de luz de Ensa en Lambayeque afectarán múltiples urbanizaciones y centros de salud. Foto: Gerson Cardoso/LR/Andina

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) anunció a la población de Chiclayo sobre nuevos cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas, en la región Lambayeque. Las interrupciones se llevarán a cabo como parte de sus actividades de mantenimiento y fortalecimiento de las redes eléctricas.

Por consiguiente, Ensa recomienda a los usuarios mantenerse informados y atentos a sus canales oficiales mediante redes, pues publicarán detalles actualizados sobre los horarios y las áreas afectadas. Asimismo, instó a los ciudadanos a tomar medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos este 14 y 15 de agosto.

PUEDES VER: Detectan desabastecimiento de medicinas y personal insuficiente en el hospital Regional de Lambayeque

lr.pe

Corte de luz por distritos en Lambayeque este 14 y 15 de agosto

Cortes de luz en Chiclayo: jueves 14 de agosto

Distrito de Chiclayo

  • Horario: de 9.00 a 11.00 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento preventivo en la subestación EN443.
  • Sectores afectados:
    Urb. La Florida: Mz. N, J, M, K, L, F, A, B, C,
    Urb. Las Delicias: Ca. El muelle

Distrito de La Victoria

  • Horario: de 8.30 a 4.30 p. m.
  • Motivo: Ampliaciones por demanda en la subestación EN2041.
  • Sectores afectados:
    PP.JJ La Victoria: Ca. Lloque Yupanqui Cdra. 14, Cal. Mayta Capac Cdra. 14 y 15; Ca. Capac Yupanqui Cdra. 14; Av. Los incas Cdrea. 10, 8 y 9; Ca. Los tambos Cdra. 8, 9; Ca. Collasuyo Cdra. 8, 9 y 10.

Distrito de Mórrope

  • Horario: de 8.00 a 1.30 p. m.
  • Motivo: Ampliaciones por demanda en la subestación EN4537.
  • Sectores afectados:
    Ca. Primavera Cdra. 0, Pj. Las Palmeras Cdra. 0, Ca. Prol, Alfonso Ugarte Mz. B.

Distrito de Pátapo

  • Horario: de 10.00 a 4.00 p. m.
  • Motivo: Ampliaciones por demanda en la subestación EN1386.
  • Sectores afectados:
    Ca. Primavera Cdra. 0, Pj. Las Palmeras Cdra. 0, Ca. Prol, Alfonso Ugarte Mz. B.

Corte de luz en Chiclayo: viernes 15 de agosto

Distrito de Pátapo

  • Horario: de 10.00 a 4.00 p. m.
  • Motivo: Ampliaciones por demanda en la subestación EN1371.
  • Sectores afectados:
    Centro de Posope: Mz. 4, 5, 6, 7, 11, 23, 24, 25, A.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

lr.pe

¿Cómo puedo ver mi recibo de luz en Ensa?

ENSA es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

