Sociedad

Más de 1.200 alumnos de Chiclayo estudian en locales alquilados pese a que su colegio fue culminado en 2023

Una vez más los padres de la I. E. Inmaculada Concepción levantaron su voz de protesta para exigir a las autoridades dar solución a las deficiencias de la nueva infraestructura y que los menores la puedan usar.


Padres protestaron en los exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque.
Padres protestaron en los exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

En 2023 la obra de reconstrucción de la institución educativa Inmaculada Concepción, de la ciudad de Chiclayo, fue culminada. No obstante, a casi dos años de esto, los más de 1.200 estudiantes de primaria y secundaria no pueden usar este moderno local por deficiencias en su infraestructura. Estas fallas los obligan a seguir estudiando en espacios alquilados.

Por este motivo, un grupo de padres de familia se autoconvocó este martes 12 de agosto para exigir a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque a buscar una solución urgente a las observaciones hechas a la obra. Ellos solicitan que se coordine con la empresa responsable para que se pueda recepcionar cuanto antes el plantel situado en la urbanización Federico Villarreal.

"El colegio ya lo terminaron, pero tiene deficiencias en la infraestructura que impiden que sea entregado y usado. Pero tampoco las autoridades hacen algo para que esto se pueda subsanar y aprovechar ese nuevo local. No estamos pidiendo favores, ni regalos, estamos exigiendo un derecho que les corresponde a nuestras hijas", declaró la madre de familia Doris Pérez.

Estudian en locales alquilados

Desde hace más de tres años, los niños y adolescentes de la I.E. Inmaculada Concepción de Chiclayo estudian en dos locales alquilados a varios kilómetros de distancia uno del otro.

Los alumnos de primaria llevan sus clases en las instalaciones del colegio particular Inmaculada, mientras que las jóvenes de secundaria lo hacen en la institución educativa Appul. Esto resulta perjudicial para los padres que tienen sus hijos en ambos niveles al momento de dejarlos y recogerlos.

