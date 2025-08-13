Capturan a sujetos que habrían robado joyería en Chiclayo: los ladrones llevaban puestas las alhajas al momento de su detención

Los delincuentes formarían parte de la banda 'Los Babys Malacos' y habrían participado en el robo de alhajas de oro valorizadas en más de 25 mil soles, según la PNP. Foto: Composición LR /Emmanuel Moreno, La República /PNP

Personal policial terna del Escuadrón Verde Chiclayo capturaron en las últimas horas a dos de los tres delincuentes que habría participado del robo de más de 25.000 soles en alhajas de oro de la joyería Puicon Albino. El hecho sucedido la madrugada del último lunes 11 de agosto en el interior del mercado Central de la capital lambayecana.

Los tenían en la mira

El reporte policial refiere que el personal de inteligencia recibió información el martes 12 de agosto sobre la posible ubicación de los integrantes de la banda criminal 'Los babys malacos'. Es así que los efectivos se trasladaron hasta el exterior del hostal El Chofercito, en el pueblo joven Ciudad del Chofer de Chiclayo, donde esperaron que los presuntos miembros hagan movimientos que lo pongan al descubierto.

Pocos minutos después de las 2 p. m., llegaron al establecimiento dos vehículos conducidos por dos hombres. Al notar la actitud sospecha de ambos, los agentes dieron inicio al operativo que terminó con la detención de Manuel Chunga Damián (35) y Marco Aravid Chunga Herrera (25). En el registro personal, al primero de estos se le encontró una bolsa transparente con varias joyas, mientras que el otro llevaba puesto más alhajas; las cuales ninguno pudo acreditar su procedencia.

Botín estaba en cuarto de hotel

Conscientes del grave delito en el que estaban involucrados, los detenidos confesaron a los policías que en el cuarto del referido hotel tenían más joyas escondidas. El personal terna se trasladó hasta la habitación N. ° 3, donde encontraron gran cantidad de aretes, pulseras, collares, dijes y relojes de oro y plata dentro de una bolsa plástica por un valor cercano a los 10.000 soles. Asimismo, hallaron autopartes, como aros y neumáticos, partes de motor y teléfonos celulares de dudosa procedencia.

Víctima reconoció sus joyas

A la sede del Escuadrón Verde Chiclayo llegó Víctor Puicon Albino (74), propietario de la joyería Puicon Albino, quien reconoció parte de los objetos preciosos recuperados. Con la documentación correspondiente, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se continúe con el procedimiento. En tanto, la Policía Nacional sigue con las indagaciones para dar con el resto de la banda criminal.