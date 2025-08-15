Bebé que fue abandonado en parque de Chiclayo ya fue dado de alta y trasladado a albergue

Luego de más de una semana internado en el Hospital Regional de Lambayeque, los médicos dieron el alta a Martín, bebé que fue rescatado tras ser abandonado en un parque de Chiclayo. El menor fue trasladado este viernes 15 de agosto al albergue Santa María Josefa de Ferreñafe para seguir creciendo rodeado de amor.

La pediatra Janet Chuan Ibáñez declaró a los medios de comunicación que el pequeño pudo superar la infección (sepsis neonatal) con la que ingresó al servicio la tarde del pasado 5 de agosto. Esto gracias al tratamiento con antibióticos y cariño que le otorgó el personal a su cuidado. Asimismo, se le aplicaron todas las vacunas correspondientes a su edad.

"El bebé ha permanecido con nosotros con el diagnóstico de una sepsis neonatal y ha tenido la cobertura antibiótica por siete días. El niño se ha ido en óptimas condiciones con 12 días de nacido (...). El equipo de voluntariado del hospital regional consiguió apoyo con pañales y leche y hoy ha sido trasladado al albergue de Ferreñafe", declaró la especialista.

Ningún familiar se acercó

Chuan Ibáñez manifestó que en el tiempo que el menor permaneció en el hospital no se acercó ningún familiar, menos alguna persona del entorno a brindar información sobre la procedencia del neonato o la identidad de los padres. No obstante, esto no fue ningún impedimento para darle el más sincero amor y ayuda.