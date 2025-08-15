HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Sociedad

Bebé que fue abandonado en parque de Chiclayo ya fue dado de alta y trasladado a albergue

El pequeño superó la infección con la que ingresó al Hospital Regional de Lambayeque y ahora goza de buena salud y amor. No se pudo ubicar a quienes lo abandonaron.

Bebé fue hallado en un abandonado hace diez días en parque de Chiclayo. Foto: Hospital Regional de Lambayeque.
Bebé fue hallado en un abandonado hace diez días en parque de Chiclayo. Foto: Hospital Regional de Lambayeque.

Luego de más de una semana internado en el Hospital Regional de Lambayeque, los médicos dieron el alta a Martín, bebé que fue rescatado tras ser abandonado en un parque de Chiclayo. El menor fue trasladado este viernes 15 de agosto al albergue Santa María Josefa de Ferreñafe para seguir creciendo rodeado de amor.

La pediatra Janet Chuan Ibáñez declaró a los medios de comunicación que el pequeño pudo superar la infección (sepsis neonatal) con la que ingresó al servicio la tarde del pasado 5 de agosto. Esto gracias al tratamiento con antibióticos y cariño que le otorgó el personal a su cuidado. Asimismo, se le aplicaron todas las vacunas correspondientes a su edad.

PUEDES VER: Detectan desabastecimiento de medicinas y personal insuficiente en el hospital Regional de Lambayeque

lr.pe

"El bebé ha permanecido con nosotros con el diagnóstico de una sepsis neonatal y ha tenido la cobertura antibiótica por siete días. El niño se ha ido en óptimas condiciones con 12 días de nacido (...). El equipo de voluntariado del hospital regional consiguió apoyo con pañales y leche y hoy ha sido trasladado al albergue de Ferreñafe", declaró la especialista.

Ningún familiar se acercó

Chuan Ibáñez manifestó que en el tiempo que el menor permaneció en el hospital no se acercó ningún familiar, menos alguna persona del entorno a brindar información sobre la procedencia del neonato o la identidad de los padres. No obstante, esto no fue ningún impedimento para darle el más sincero amor y ayuda.

Notas relacionadas
Cortes de luz programados en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: revisa los horarios y distritos afectados, según Ensa

Cortes de luz programados en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: revisa los horarios y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Paolo Tizón: "Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico"

Paolo Tizón: "Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico"

LEER MÁS
‘Los Cibernorteños’: Desmantelan call center dedicado a la extorsión

‘Los Cibernorteños’: Desmantelan call center dedicado a la extorsión

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
Trágico triple choque en la entrada de Pasamayito, Comas: lista de víctimas mortales y heridos en el accidente

Trágico triple choque en la entrada de Pasamayito, Comas: lista de víctimas mortales y heridos en el accidente

LEER MÁS
Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota