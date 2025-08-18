HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Sociedad

Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

Cámaras de videovigilancia captaron el cobarde ataque contra la trabajadora del INEI. Acto delictivo ocurrió en una de las zonas más convulsionadas de la región.


INEI indicó que censista se encuentra en buen estado de salud.
INEI indicó que censista se encuentra en buen estado de salud. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: composición LR/Liz Ferrer/difusión.

Indignantes son las imágenes que muestran a la joven censista G. V. N., de 28 años, ser agredida salvajemente por un delincuente con el objetivo de robarle sus pertenencias. El hecho sucedió el último fin de semana en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

Puedes ver: ‘Los Cibernorteños’: Desmantelan call center dedicado a la extorsión

Caminaba sola

En el clip se puede ver que la trabajadora del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) camina sola por una calle revisando su teléfono celular. En ese momento aparecen dos sujetos, uno a bordo de una mototaxi color negro y otro corriendo tras la censista, sin que este último sea notado por la víctima.

Rápidamente, el que va a pie se abalanza sobre la mujer y la toma por la espalda para que arroje su teléfono. No obstante, la censista se da cuenta y opone férrea resistencia contra el ladrón, por lo que este no duda en golpearla con puñetes en la cabeza y tomarla del cuello para lanzarla al suelo.

Una vez en el piso, se ve que este individuo continúa forcejeando, pero, ante la alerta de los vecinos por los gritos de la joven, el hombre decide declinar sus intentos y huye a bordo de la mototaxi que lo esperaba metros más adelante. Se conoció que la mujer tiene alrededor de dos meses de gestación.

Puedes ver: Bebé que fue abandonado en parque de Chiclayo ya fue dado de alta y trasladado a albergue

INEI se pronuncia

Mediante un comunicado, la oficina del INEI en Lambayeque indicó que la censista fue trasladada a un establecimiento hospitalario y "se encuentra estable y en buen estado de salud". El ente gubernamental expresó solidaridad con su trabajadora.

Sin embargo, en la publicación no se explica por qué la censista se encontraba trabajando sola en una zona tan insegura como es José Leonardo Ortiz.

INEI emitió un comunicado sobre el estado de la agraviada. Créditos: difusión.<br><br>

INEI emitió un comunicado sobre el estado de la agraviada. Créditos: difusión.

