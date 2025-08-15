Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) informó a los habitantes de la ciudad de Chiclayo sobre la implementación de cortes programados de energía eléctrica en varias áreas de la región de Lambayeque. Estos cortes de luz se realizarán con el objetivo de llevar a cabo las labores de mantenimiento y mejorar la infraestructura de las redes eléctricas.

En consecuencia, Ensa recomienda a los usuarios mantenerse informados y atentos a sus canales oficiales mediante redes, pues publicarán detalles actualizados sobre los horarios y las áreas afectadas. Asimismo, instó a los ciudadanos a tomar medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos este 17 de agosto.

Corte de luz por distritos en Lambayeque este 17 de agosto

Corte de luz en Chiclayo: domingo 17 de agosto

Distrito de Lambayeque

Horario: de 7.00 a 1.00 p. m.

de 7.00 a 1.00 p. m. Motivo: Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-104.

Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-104. Sectores afectados: Depolti (clientes exclusivos).

Horario: de 7.00 a 1.00 p. m.

de 7.00 a 1.00 p. m. Motivo: Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-103.

Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-103. Sectores afectados:

Urbanización: San Antonio, Sol de Lambayeque II.

Asentamiento Humano: 18 de Febrero, Señor de Los Milagros, La Alameda, Los Conquistadores, Virgen de las Mercedes, Los Ángeles.

Negocios Inmobiliarios La Huerta (clientes exclusivos).

Horario: de 7.00 a 1.00 p. m.

de 7.00 a 1.00 p. m. Motivo: Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-102.

Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-102. Sectores afectados:

Urbanización: San Antonio, Las Casuarinas, Guardia Republicana, Miraflores, Próceres de la Independencia, Castilla de Oro, Los Rosales, Puerta Azul, Sol de Lambayeque II (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Etapa, Alameda Real de Lambayeque XIII.

Caserio: San Nicolás, Huertas - Ex Mariátegui.

Centro Poblado: Ramón Castilla.

Upis: Las Casuarinas.

Unidad Ejecutora N.° 005 Naylamp-Lambayeque (clientes exclusivos).

Pueblo Joven: La Rinconada, San Martín, San Sebastián, La Esperanza.

Lotización: San Miguel o Muro Solis, Nuevo Mocce.

Conjunto Habitacional: Mocce.

Upis: Las Casuarinas, Santo Domingo.

Caserío: Huertas - Ex Mariátegui, Ranchería, Nuevo San Miguel, Cascajal - Ex Mariátegui, Ranchería II, San Miguel, Sialupe Baca Sector I, Solecape, Virgen Purísima Concepción, Tumi de Oro, San Miguel, Muy Fina - Rama Adobe, Muy Finca Punto Nueve, Punto Nueve - Rama Adobe, Rama El Adoble, Punto Nueve, Arbusto, Punto Nueve - Darwin Santos Carcamo, Punto Nueve - El Gañan, Punto Nueve - Arbuso, Sialupe Bajo Sector I, Sialupe Baca Rio Hondo, Los Ayala, Solecape - Rama Santisteban, Solecape III, El Papayo, Sialupe Baca - El Papayo, Los Mestas, Los Vilchez, Los Pantaleones, Sialupe Humantanga Sector I, La Carpa - Huamantanga, La Carpa, Santa Ana, Los Llontop, Cadape, Huamantanga, José Carlos Mariátegui.

Asentamiento Humano: Mocce, Indoamérica, El Malecón, Nuevo Mocce.

Centro Poblado: Capilla Santa Rosa, Demetrio Acosta Chuez, Sialupe Baca Capilla Santa Rosa, Los Cajusoles, Los Santisteban, Eureka, Ramón Castilla. Sector rural: Apurlec, Cadape San Miguel, Yencala Boggiano, Solecape, Heredia Arbusto, Rama Adobe, Rama Aujoreada, San Juan, Huaca de Barro, Los Tuñoques, Solecape, Huamantanga Sector V - II Etapa, Los Rosales, San Antonio de Padua Caserío Sialupe Humantanga Sector

Clientes exclusivos: Gavimonte, Entel Perú, Grupo Puritasal, Cordero Requena Carlos Edgar, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga, Rojas Pisco.

Horario: de 7.00 a 1.00 p. m.

de 7.00 a 1.00 p. m. Motivo: Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-101.

Mantenimiento preventivo en alta tensión SET Lambayeque Barra 10Kv. Alimentador L-101. Sectores afectados:

Avenidas: Huamachuco Cdra. 1, 2, 3; Taparacá Cdra. 1, 2; La Libertad Cdra. 1, 2; Baca Matos Cdra. 1, 2.

Urbanización: Miraflores, Fonavi, Santa Teresita, Progresiva San Francisco, San Francisco, San Eduardo, Alameda Real (I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X) Etapa, San Miguel, Sol de La Alameda Real de Lambayeque (I, II, III, IV, V, VI) Etapa, Los Rosales, San Antonio de Chiclayo.

¿Cómo puedo ver mi recibo de luz en Ensa?

Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

Recomendaciones de Ensa frente a un corte de luz

Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas adoptar precauciones durante el período del corte eléctrico. Asimismo, la sucursal sugiere desconectar los dispositivos eléctricos, evitar el uso de ascensores y planificar con anticipación las actividades que requieran energía.

