Una verdadera pesadilla vive la enfermera de iniciales M. E. P. P. (41) desde que se realizó un baño de florecimiento virtual y comenzaron a pedirle dinero a cambio de no publicar su video íntimo en internet. Los hechos fueron denunciados ante la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo.

Víctima fue captada en redes sociales para el baño de florecimiento

El reporte policial señala que la víctima observó el último martes 5 de agosto un anuncio en redes sociales sobre el servicio de curanderismo. Es así que entabló una conversación vía chat con una supuesta mujer la cual le dijo que "la liberaría de una sombra en su camino" a través de un baño de florecimiento virtual que realizaría la misma interesada en su ducha, guiada mediante una videollamada de WhatsApp.

Una vez culminado el servicio, comenzaron los chantajes, cuando la presunta curandera se volvió a comunicar con ella para pedirle 800 soles a cambio de no publicar el material fílmico en las diferentes plataformas. Debido a la presión, la agraviada accedió a cancelar el monto y bloqueó el contacto telefónico. No obstante, desde números extranjeros comenzaron a llegarle mensajes para solicitarle más dinero para no mostrar el clip.

El caso ya es investigado por la Policía Nacional

Agobiada por las constantes amenazas, la enfermera acudió ese mismo día a la Divincri Chiclayo para realizar la denuncia ante el área de Extorsiones. El caso ha quedado en manos de los detectives, quienes ya trabajan para dar con la identidad y el paradero de estas personas.

