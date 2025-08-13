Nueve asesinatos en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en Lima y Callao, además en las regiones de San Martín, Áncash, Tumbes y Huánuco. Foto: Composición LR /Foto Captura de Prensa Callao TV

Crímenes ocurrieron en Lima y Callao, además en las regiones de San Martín, Áncash, Tumbes y Huánuco. Foto: Composición LR /Foto Captura de Prensa Callao TV

¡Asesinatos continúan en el país! Nueve personas perdieron la vida a causa de la delincuencia y sicariato que continúa ganando terreno en el Perú y parece no tener tregua.

En lo que va del año, se han reportado 4.792 crímenes en diferentes regiones del país, según el conteo diario y oficial de La República.

SJL: enfrentamiento entre presuntos barristas deja una persona sin vida

En el distrito de San Juan de Lurigancho, presuntos miembros de las barras de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron un violento enfrentamiento en plena vía pública, utilizando armas de fuego, piedras e incluso fuegos artificiales.

El altercado dejó como saldo un muerto y un herido. El incidente tuvo lugar mientras supuestos seguidores de Universitario realizaban una caminata por el aniversario del club. Durante su recorrido, se cruzaron con barristas del equipo rival, lo que desencadenó una violenta riña.

A consecuencia del violento enfrentamiento, un hincha identificado con Universitario falleció mientras era trasladado a un centro médico, mientras que otro resultó con heridas de gravedad.

Callao: acribillan a hombre mientras vendía pollo broaester

El martes, al promediar las 10:30 p.m., un hombre que se dedicaba a vender pollo broaster en la Av. República de Panamá, fue asesinado a sangre fría por desconocidos.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Távara Loyola, quien estaba vendiendo pollo broaster como todas las noches. De repente, un auto negro que se hace pasar como cliente se estaciona frente al puesto y dispara en varias ocasiones contra la víctima. Luis Távara fue llevado al Hospital Alcides Carrión; sin embargo, llegó sin vida al lugar.

Surco: asesinan a hombre cuando esperaba bus en paradero

Durante la madrugada del miércoles, un hombre que se dirigía a su lugar de trabajo fue asesinado cuando esperaba un bus en el paradero Prosegur de la Panamericana Sur, en el distrito de Surco.

Según testigos, la víctima se encontraba a la espera de una unidad de transporte cuando aparecieron los asesinos a bordo de un vehículo y, desde el interior, dispararon hasta en tres ocasiones contra la víctima. Luego del ataque, los delincuentes escaparon a toda velocidad. La Policía inició las investigaciones para dar con los responsables.

VES: quitan la vida a prestamista a pocos metros de su casa

Elizabeth Choque Riquelme, prestamista de 51 años, fue asesinada a balazos la noche del martes 12 de agosto, cerca de su vivienda, en el cruce de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces, en Villa El Salvador. Testigos relataron que un hombre se acercó caminando, le disparó varias veces y, al ver que aún seguía con vida, le dio dos tiros en la cabeza antes de huir en motocicleta con un cómplice.

La principal hipótesis es que se trató de un asesinato por encargo, aunque no se descarta un asalto. El hermano de la víctima pidió a las autoridades revisar las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables y evitar que el crimen quede impune.

San Martín: asesinan a censista del INEI dentro de su casa

El cadáver sin vida de un trabajador censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fue encontrado dentro de su casa, ubicada en el jirón Pajatén de la ciudad de Tarapoto, en la región de San Martín.

La víctima fue identificada como Larry Joel Contreras Cenepo, de 34 años, y, según informó la Policía, su cuerpo presenta múltiples lesiones y heridas punzocortantes.

En esa línea, las autoridades agregaron que lograron detener a dos sospechosos en relación con el crimen, uno de ellos un menor de 17 años, quienes habían estado ingiriendo licor con el censista en su inmueble. Una de las hipótesis que manejan los integrantes de la PNP es que podría ser un crimen pasional o una pelea bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el INEI lamentó lo ocurrido y emitió un comunicado brindando sus condolencias a las familiares y seres queridos de Larry Contreras.

Áncash: criminales acribillan a expolicía y su sobrino

Doble asesinato. Un policía en situación de retiro y su sobrino fueron acribillados a balazos la tarde del 12 de agosto, mientras prestaban sus servicios de seguridad cuidando una obra de construcción en el centro poblado de San Jacinto, distrito de Nepeña, provincia del Santa, en la región de Áncash.

Según informaron las autoridades policiales, una de las víctimas fue identificada como Alexander Sihuas Sotero. Él y su tío fueron asesinados por criminales que habrían estado cobrando un cupo extorsivo por la ejecución de la obra de pistas y veredas en la mencionada zona.

Tumbes: desconocidos acaban con la vida de joven en plena vía pública

A sangre fría, desconocidos acabaron con la vida de un joven de tan solo 23 años que caminaba por las calles del distrito de Zarumilla, en Tumbes.

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Ángelo Felipe Ticlihuanca Luna, quien fue abordado por sus atacantes que, sin mediar palabra, le arrebataron la vida de manera violenta.

El ataque ocurrió la noche del martes 12 de agosto en el sector La Finca, donde llegaron los efectivos de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes.

Huánuco: muere futbolista que estuvo internado tras recibir un disparo en la cabeza

Un joven futbolista perdió la vida luego de estar hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, después de recibir un disparo en la cabeza durante un incidente en el interior de un bar de la ciudad.

La victima fue identificada como York Kensy Moreno Vincula, de 22 años, quien se encontraba acompañado por dos amigos en un establecimiento cuando, de pronto, fueron alcanzados por disparos durante una pelea originada por un grupo de barristas del club deportivo Universitario de Deportes.

Moreno era una gran promesa del fútbol y formaba parte del equipo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Amigos y familiares lamentaron lo sucedido y exigen justicia tras la irreparable pérdida del deportista.