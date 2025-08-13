Nuevo caso de asesinato en VES. Una mujer prestamista de 51 años fue asesinada a balazos a pocos metros de su domicilio ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió alrededor de las 20.00 horas en el sector 3 del grupo 23, según informó la Policía Nacional del Perú. La víctima fue identificada con el nombre de Elizabeth Choque Riquelme.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la fémina fue interceptada por un sujeto, quien abrió fuego y terminó con la vida de Choque con seis disparos. La Policía maneja dos teorías en la investigación del crimen: dispuesta familiar, primer móvil; y acto de venganza, segundo móvil.

Asesinato en Villa El Salvador: prestamista es asesinada cerca a su casa

Frente al sonido de la balacera, los vecinos salieron de sus viviendas y hallaron sin vida a la víctima. No obstante, algunos residentes lograron captar en imágenes la huida del delincuente. Cabe señalar que no hay cámaras de seguridad en la zona. Los peritos de Criminalística hallaron los seis casquillos y, junto a la fiscal de turno, llevaron a cabo la revisión y exámenes del cadáver.

Allegados de Choque revelaron a las autoridades y medios locales que se trataría de una disputa familiar. "Dicen que ha sido la hermana. Qué problemas tendrán". "Por una (...) casa la hayan mandado al cielo", dijo otra ciudadana. En tanto, los familiares de Elizabeth optaron por no declarar.

PNP maneja dos teorías ante el crimen en VES

En primera instancia, las autoridades presumen que se trataría de una disputa familiar. Este primer móvil se relaciona con la ambición de poseer un terreno entre los familiares de la fallecida, conforme a versiones recogidas entre los vecinos del sector.

La segunda teoría de PNP apunta a un posible acto de venganza. La fémina, al ser prestamista, podría haber sido atacada por un presunto deudor. No obstante, ambas hipótesis se encuentran en investigación.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

