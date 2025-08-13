HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Asesinan a balazos a mujer prestamista a pocos metros de su casa en VES tras presunta disputa familiar

La PNP maneja dos posibles móviles ante el crimen cometido en Villa El Salvador: disputa familiar y represalia por el cobro de una deuda.

La Policía halló 6 casquillos de bala en la escena del crimen. Foto: Composición LR
La Policía halló 6 casquillos de bala en la escena del crimen. Foto: Composición LR

Nuevo caso de asesinato en VES. Una mujer prestamista de 51 años fue asesinada a balazos a pocos metros de su domicilio ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió alrededor de las 20.00 horas en el sector 3 del grupo 23, según informó la Policía Nacional del Perú. La víctima fue identificada con el nombre de Elizabeth Choque Riquelme.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la fémina fue interceptada por un sujeto, quien abrió fuego y terminó con la vida de Choque con seis disparos. La Policía maneja dos teorías en la investigación del crimen: dispuesta familiar, primer móvil; y acto de venganza, segundo móvil.

PUEDES VER: Un muerto tras enfrentamiento a balazos y pedradas de presuntos barristas de Alianza y la "U" en SJL

lr.pe

Asesinato en Villa El Salvador: prestamista es asesinada cerca a su casa

Frente al sonido de la balacera, los vecinos salieron de sus viviendas y hallaron sin vida a la víctima. No obstante, algunos residentes lograron captar en imágenes la huida del delincuente. Cabe señalar que no hay cámaras de seguridad en la zona. Los peritos de Criminalística hallaron los seis casquillos y, junto a la fiscal de turno, llevaron a cabo la revisión y exámenes del cadáver.

Allegados de Choque revelaron a las autoridades y medios locales que se trataría de una disputa familiar. "Dicen que ha sido la hermana. Qué problemas tendrán". "Por una (...) casa la hayan mandado al cielo", dijo otra ciudadana. En tanto, los familiares de Elizabeth optaron por no declarar.

PUEDES VER: Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

lr.pe

PNP maneja dos teorías ante el crimen en VES

En primera instancia, las autoridades presumen que se trataría de una disputa familiar. Este primer móvil se relaciona con la ambición de poseer un terreno entre los familiares de la fallecida, conforme a versiones recogidas entre los vecinos del sector.

La segunda teoría de PNP apunta a un posible acto de venganza. La fémina, al ser prestamista, podría haber sido atacada por un presunto deudor. No obstante, ambas hipótesis se encuentran en investigación.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Padres de adolescente deportista apuñalado tras no dejarse robar en VES piden justicia: "Un corte llegó hasta su pulmón"

Padres de adolescente deportista apuñalado tras no dejarse robar en VES piden justicia: "Un corte llegó hasta su pulmón"

LEER MÁS
Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado por delincuente para robarle su celular en Villa El Salvador

Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado por delincuente para robarle su celular en Villa El Salvador

LEER MÁS
Presunto extorsionador intenta quemar vehículo de empresa de licores y desata fuga de gas en Villa El Salvador

Presunto extorsionador intenta quemar vehículo de empresa de licores y desata fuga de gas en Villa El Salvador

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota