Tras la caída de la turista limeña en Pozuzo, labores de rescate duraron más de tres horas | Andina

Una jornada que prometía ser de aventura y disfrute terminó en tragedia en el distrito de Pozuzo, en la región Pasco. Una joven turista proveniente de Lima falleció este lunes 8 de diciembre tras caer a un abismo mientras visitaba uno de los miradores más concurridos de la zona junto a un grupo de amigos, durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

La víctima, identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu, de 28 años y natural del distrito de Carabayllo, formaba parte de un tour organizado por la agencia Imperio Travel Tours. El accidente ocurrió cuando intentaba tomarse una fotografía en el conocido Balcón de Trama, ubicado a unos 50 minutos de la capital distrital de Pozuzo.

Turista limeña muere en Pozuzo tras caer de mirador

De acuerdo con el informe preliminar, Cynthia habría resbalado en una zona insegura del mirador antes de precipitarse al abismo. Sus amigos, que la acompañaban en la excursión, quedaron en estado de shock e incapaces de reaccionar inmediatamente ante la magnitud del accidente.

Minutos después, vecinos del área alertaron a los integrantes del Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, quienes llegaron al lugar para las acciones de rescate necesarias y conocer lo sucedido. Testigos señalaron que la joven falleció de manera instantánea debido a la altura de la caída.

Rescate de turista duró más de tres horas

El presidente del Comité, Aníbal Trujillo Tineo, informó que rescatistas, efectivos policiales y personal de salud trabajaron de manera coordinada para recuperar el cuerpo. Las labores se extendieron por más de tres horas y media, debido a la dificultad del terreno y a la espera de la presencia del fiscal.

El cuerpo de la joven tuvo que ser asegurado con arneses y trasladado en camilla por una zona agreste y de difícil acceso. Tras cumplirse los protocolos correspondientes, fue llevado a la morgue de La Merced (Junín), donde se practicará la necropsia de ley.

A través de un comunicado en redes sociales, el Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo expresó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Asimismo, pobladores de la zona pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en los miradores y puntos turísticos, que suelen recibir gran afluencia durante feriados y temporadas altas.

